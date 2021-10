Premierul Cîțu anunță scăderea temporară a TVA la energie, de la 19 la 5%, pentru IMM-uri

Premierul Florin Cîțu a anunțat sâmbără că guvernul va decide, ”dacă ne permite Ministerul de Finanțe”, o reducere temporară a cotei TVA pentru factura de energie a IMM-urilor. Premierul Cîțu a anunțat că această reducere ar fi una de la 19, la 5%, aplicabilă cel mult 5, 6 luni.

Premierul a anunțat că de acestă măsură temporară ar beneficia 500.000 de companii.

”Dacă Ministerul Finanțelor este de acord, s-ar putea ca temporar, dar temporar, pentru o perioadă de 6 luni de zile – până la sfârșitul lunii martie, să reducem TVA pentru IMM-uri. Sunt 500.000 de companii… Repet, dacă MFP este de acord, am putea să reducem TVA, de la 19, la 5%, pentru IMM.

Este o măsură care ne-a fost prezentată, am spus că este bună. Acum să vedem dacă putem să facem acest lucru temporar, până la sfârșitul lunii martie, dacă ne permite Ministerul Finanțelor.

Vedeți, căutăm soluții. Dacă nu am fi avut această mare creștere economică, dacă nu am fi avut mai multe resurse la buget, nu am fi avut resurse să implementăm pentru că o reducere de TVA înseamnă o gaură la deficitul bugetar chiar și pe aceste câteva luni de zile.

Noi facem aceste măsuri, care înseamnă o creștere de cheltuieli, fără să afectăm deficitul. Ba, mai mult, agențiile de rating ne spun, că știu de aceste măsuri deja, că ei au încredere că putem să reducem deficitul bugetar în perioada următore. Acest lucru se poate face pentru că avem venituri mai mari la buget”, a afirmat Florin Cîțu.

Solicitat să ofere informații suplimentare pe subiect, premierul a anunțat : ”Ați văzut că și Comisia Europeană recomandă această măsură, eu aștept să văd dacă se poate implementa. Dacă se poate, eu o susțin sută la sută”.

Întrebat dacă Finanțele au calculat impactul unei asemenea măsuri, Florin Cîțu a afirmat: ”Impactul este mare dar partea bună este că ne permitem pentru că am investit, am avut creștere economică și ne putem permite și acest lucru

”Numai vești bune pentru români”

Premierul interimar Florin Cîţu a organizat sâmbătă o conferinţă de presă pe teme economice, solicitând tratarea exclusivă a acestui domeniu în condițiile în care a anunțat că are ”numai cu vești bune pentru români”. Veștile bune s-au referit la anunțurile legate de ratingurile de țară făcute vineri seara de Moody’s și Standard&Poor’s.

”Echipa guvernamentală a reușit această performanță ca să convingă agențiile de rating americane. Ambele agenții apreciază că această strategie de consolidare fiscală, de reducere graduală a deficitului bugetar, este una credibilă și este susținută în următorii 3 ani de zile”, a spus Florin Câțu.

El crede că echipa sa guvernamentală a livrat ”ceea ce așteptau toți romanii de la noi, dar și partenerii internaționali: o puternică creștere economică și o reducere treptată a deficitelor”.

”Să ai creștere economică, iar apoi să împarți, asta înseamnă performanță. Românii vor simți în curând efectele creșteriie conomice, după stabilizarea de acum. Am găsit cele mai bune metode de stabilizare și am găsit cele mai bune resurse pentru Sănătate. Am putut face asta fiindcă am ținut economia deschisă”, spune premierul.

El a găsit nimerit să avertizeze că direcția bună poate fi deturnată dacă ”ajung la putere populiștii care de 30 de ani nu au făcut nimic”.