Premierul a cerut ministrului Sănătății un raport cu măsurile luate din decembrie pentru anticiparea valului 3 al epidemiei

17.3.2021

Premierul Florin Cîțu a anunțat, la finalul ședinței de guvern de miercuri, că i-a cerut ministrului Vlad Voiculescu să îi prezinte până săptămâna viitoare un raport cu acțiunile Ministerului Sănătății începând din decembrie pentru pregătirea înaintea valului trei al pandemiei.

De asemenea, prim-ministrul i-a cerut ministrului Vlad Voiculescu să organizeze conferințe de presă săptămânale privind măsurile în contextul epidemiei.

„Am cerut Ministerului Sănătății ca până săptămâna viitoare să prezinte un raport privind toate acțiunile din decemebrie pentru pregătirea înaintea valului trei al pandemiei. Am cerut și CNCAV să prezinte situația. Am spus că Ministerul Sănătății ar trebui să aibă conferințe de presă săptămânale și acolo să întrebați și să se prezinte măsurile pentru combaterea pandemiei”, a declarat premierul Cîțu.

Toate informațiile despre evoluțiile epidemiei de Covid-19 în României sunt oferite, din momentul lansării vaccinării, de Comitetul național de coordonare a activităților de vaccinare (CNCAV).

Spre deosebire de celelalte țări, operațiunea de imunizare a populației este coordonată de o echipă condusă de un medic militar, locotenent colonel Valeriu Gheorghiță, și nu de ministrul Sănătății.

Ministerul Sănătății este reprezentat în Comitetul național de coordonare a activităților de vaccinare de secretarul de stat Andrei Baciu, membru de partid pe care PNL a intenționat la un moment dat să-l instaleze ministru al Sănătății.

Presa a relatat mai multe declarații acuzatoare lansate de cei doi, iar în ultimele zile s-a tensionat și relația dintre ministrul Voiculescu și premier, iar unul dintre subiectele ce ar fi provocat această situa’ie ar fi chiar cel vizat de raportul solicitat miercuri de Florin Cîțu.

“Numărul paturilor ATI a scăzut de la începutul anului până acum, deși am spus clar că nu vreau. Unii manageri de spitale au decis să reducă numărul de paturi ATI. Ce informații aveam atunci… 100 de paturi. De aceea am cerut foarte clar și urgent să crească numărul de paturi la 1.600. Resursele nu lipsesc. Toate ministerele și mai ales Ministerul Sănătății are resurse pentru a crește numărul de paturi”, a declarat premierul Cîțu.

Explicația ministrului Vlad Voiculescu: “Paturile n-au dispărut. Când vorbim de paturi raportate, lucrurile sunt în dinamică. Nu întotdeauna raportările sunt cele corecte, dar pot garanta că nici măcar un singur pat ATI nu a dispărut prin magie în ultimele luni. Cu suplimentarea de paturi menționată, de aproape 190 de paturi, ne îndreptăm către această sumă de 1.600 de paturi, dar avem limitări cu privire la resursa umană”.

Miniștrii, obligați să completeze fișe de activitate

Premierul a mai declarat în conferința de presă organizată după ședința guvern că fiecare ministru va avea de completat fișe de activitate prin care să demonstreze că a implementat măsurile guvernamentale.

În baza acestor fișe urmează să se facă evaluarea miniștrilor.

„Fișele pentru fiecare minister cuprind doar obiectivele din programul de guvernare. Vreau ca aceste fișe să fie completate cu măsurile de reformă. În ședința de săptămâna viitoare aș vrea să fie prezentat acest memorandum” referitor la fișe și la evaluare, a spus premierul Florin Cîțu.

Acesta a declarat de mai multe ori că evaluarea performanței miniştrilor în ceea ce priveşte execuţia bugetară va fi făcută la vară, de căre el: „Lucrurile sunt foarte simple. În legea bugetului, voi încerca să introduc aceşti indicatori sau aceste ţinte intermediare. În vară, premierul evaluează, bineînţeles, pentru că avem un singur premier. Evaluează performanţa miniştrilor şi execuţia bugetară şi, apoi, luăm decizii pe baza acestora. (…) Se pot face evaluări în coaliţie, bineînţeles, dar deciziile privind evoluţia sau execuţia bugetară le ia premierul”.