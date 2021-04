de Vladimir Ionescu , 5.4.2021

Începând cu 1 aprilie 2021, portalul ANAF oferă posibilitatea înregistrării electronice în sistemul One Stop Shop – OSS (Regim special de TVA), anunță agenția.

În conformitate cu prevederile Directivei TVA nr. 112/2006 referitoare la implementarea ”pachetului TVA privind comerțul electronic”, de la data de 1 iulie 2021 întregul sistem OSS va deveni operațional, facilitând companiilor declararea electronică și plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferentă anumitor categorii de bunuri și servicii B2C (Business-to-Consumer).

Utilizarea sistemului este opțională, simplificarea constând în faptul că sistemul oferă oportunitatea ca respectivele companii să nu se mai înregistreze și să declare TVA în fiecare dintre statele membre UE în care datorează TVA, dar să beneficieze de servicii electronice pentru îndeplinirea acestor obligații prin intermediul Statului Membru de Identificare.

Scopul dezvoltării acestei scheme este de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri prin simplificarea procedurii de declarare și plată a TVA (B2C), facilitării comerțului transfrontalier și combaterii fraudei TVA.

Conceptul de administrare fiscală implementat de la 1 ianuarie 2015 prin schema Mini One Stop Shop este extins prin One Stop Shop și va acoperi trei scheme speciale puse la dispoziția contribuabililor:

Schema non-UE pentru furnizarea de servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune de către persoane impozabile nestabilite în UE va fi extinsă pentru toate tipurile de servicii transfrontaliere către consumatori finali din UE (B2C);

Schema UE pentru furnizarea intracomunitară de servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune va fi extinsă pentru toate tipurile de servicii intracomunitare business-to-consumer (de la persoana impozabilă către consumatori finali), pentru livrări de bunuri interne prin intermediul interfețelor electronice și pentru vânzări intracomunitare de bunuri, la distanță;

Schemă nouă de import pentru vânzările la distanță de bunuri importate din state și teritorii terțe către consumatori din UE până la valoarea de 150 euro. Modificarea față de sistemul actual de import vizează faptul că vânzătorul va colecta TVA la vânzarea către consumatorii UE și va declara și plăti TVA către statul membru de identificare din cadrul OSS. Aceste bunuri vor beneficia de scutire de TVA la import, facilitându-se interfața cu sistemul vamal.

În practică, o persoană impozabilă care este înregistrată în regimul special de TVA OSS într-un stat membru UE (statul membru de identificare) va transmite electronic declarații de TVA OSS în care sunt detaliate livrările care pot fi declarate în sistemul respectiv OSS împreună cu TVA datorată. Declarația TVA este transmisă trimestrial în schema UE și schema non-UE și lunar în schema de import. Aceste declarații de TVA OSS sunt apoi transmise de către statul membru de identificare către statele membre de consum corespunzătoare printr-o rețea de comunicații securizată. Ulterior, statul membru de identificare efectuează si transferul catre statul membru de consum a platii TVA cuvenite, încasată de la contribuabil.

Declarația de TVA OSS nu înlocuiește declarația de TVA pe care o persoană impozabilă trebuie să o depună în temeiul obligațiilor sale interne de TVA.

Ghidul One Stop Shop Guide to the VAT One Stop Shop, care oferă informații aferente înregistrării, declarării și plății TVA este disponibil în limba engleză pe site-ul Comisiei Europene. În perioada imediat următoare documentul va fi disponibil și în limba română.