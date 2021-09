PNL Sector 1 “pune gaz” pe scandalul din coaliție – a respins protocolul dintre Primărie și Romprest

Protocolul semnat de primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, și compania de salubrizare Romprest a fost respins de membrii PNL din Consiliul Local, în ședința de miercuri. “Iresponsabilitatea conducerii PNL Sector 1 trebuie să fie discutată în coaliție”, a comentat pe Facebook primarul Clotilde Armand, care îi cere liderului PNL București “să dea explicații bucureștenilor pentru modul în care filiala sabotează partenerii de guvernare și cetățenii”.

Noul conflict dintre organizația PNL și Primărie survine într-un moment deja tensionat în coaliție ce ar putea pune în pericol actuala guvernare.

Comentariul primarului Clotilde Armand, după ce partenerii de coaliție au respins proiectul:

Consilierii PNL Sector 1 nu au votat în ședința Consiliului Local de astăzi protocolul dintre Primăria Sectorului 1 cu Compania Romprest, protocol prin care operatorul de salubritate a acceptat toate condițiile noastre pentru care ne-am luptat în ultimele 10 luni și s-a angajat să avem un sector curat fără întreruperi, fără frecvențe fictive și fără facturi supraevaluate.

Acest protocol a fost agreat de părți în urma discuțiilor de la Prefectură.

Cu alte cuvinte, compania Romprest acceptă să reducem costurile de la 240 de milioane de lei la 125 milioane dar PNL Sector 1 nu.

Iresponsabilitatea conducerii PNL Sector 1 trebuie să fie discutată în coaliție și îi solicit public președintelui PNL București să ofere explicații bucureștenilor pentru felul în care filiala PNL Sector 1 sabotează partenerii de guvernare și cetățenii.

Nu este prima dată. Reamintesc că am vrut să preluăm parcurile Herăstrău și Cișmigiu să le restaurăm și PNL Sector 1 s-a opus fără nici un motiv. Vrem să modernizăm Calea Griviței și bd. Ion Mihalache și PNL Sector 1 s-a opus. Ce vedem în schimb? Atacuri și linșaje demne de PSD și zero proiecte, zero inițiative și soluții. Piedici de prost gust pentru investițiile noastre și infantilism politic.