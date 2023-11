PNL cere guvernului să ”revizuiască rapid” măsura de limitare a plăților cash. Replica PSD

Președintele PNL Nicolae Ciucă a declarat, luni, că măsura plafonării plăților cash trebuie revizuită cât mai rapid. El a spus că ori se revine la plafonul de 10.000 de lei, ori Guvernul va veni cu altă soluție.

„Am transmis către bănci și transmit și acum mesajul: în România rata de intermediere e de 25%, raportul între depozite și împrumuturile pe care băncile le dau pentru investiții e de 70%, ca atare, în momentul de față băncile trebuie să sprijine economia, să capitalizeze sectorul de business ca să putem asigura dinamica economiei.

În aceste condiții, în care această măsură de plafonare a plăților cash, cu care nu am fost de acord de la început…. a fost măsura luată în coaliție, explicându-se la vremea aceea care sunt intențiile pentru care se adoptă, am discutat cu ministrul de Finanțe, am stabilit și în BPN, ca această măsură trebuie să fie revizuită cât mai curând.

Nu avem o rețea de bancomate echitabil și distribuite așa cum ar fi necesar pentru oamenii de afaceri, pentru ei timpul e o resursă prețioasă, și pentru noi ca cetățeni e la fel. Nu a fost luată decizia unilateral, am discutat-o și cu toții am înțeles atunci că e o decizie asumată care practic contribuie la reducerea evaziunii fiscale, dar eu nu cred că cetățeanul de rând e cel care contribuie la evaziune. Plafonul era la 10.000 lei, trebuie să vedem care e forma – ori să se revină la 10.000 lei, ori să se revină după consultare cu specialiștii”, a declarat Nicolae Ciucă, citat de Digi24.

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat vineri seară, la Digi24, în cadrul emisiunii „LIVE”, prezentată de Alexandru Rotaru și Robert Kiss, că „nu a fost de acord cu limitarea plăților cash încă de la început”, adăugând că știa care este infrastructura de bancomate din țară.

El a mai spus că măsura ar trebui să fie rediscutată.

Replica lui Marcel Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a susținut luni că Ministrul de Finanţe (minister PNL – n. red.) a venit şi a spus că echipa tehnică de la ANAF a venit cu aceste propuneri iar în acel moment, în coaliţie nu a auzit nicio voce împotrivă.

Marcel Ciolacu a mai spus că prioritatea lui este combaterea evaziunii fiscale. ”Nu ştiu dacă modificarea plafoanelor este cea mai bună soluţie. Este o problemă la micii întreprinzători, şi acolo, cu plăţile cash, să nu se facă cozi interminabile la băncă, cred că nimeni nu îşi doreşte acest lucru. De asta vreau să stau de vorbă şi cu IMM-urile. Şi cred că pe grupe de produse, electrocasnice, lucruri necesare în gospodărie, să nu îngreunăm viaţa oamenilor”, a spus Ciolacu.

Şeful Executivului a precizat: ”Mi s-ar fi părut jenant ca eu, prim-ministru, să ies şi să critic propunerile unor experţi ANAF, nu a fost o propunere politică. Mai mult, ministrul de Finanţe a venit şi, cum e şi normal, avem cea mai mare evaziune fiscală din Europa, vorbim despre ea dar nu vrem să luăm nicio măsură. Ministrul de Finanţe a venit şi a spus că echipa tehnică de la ANAF a venit cu aceste propuneri. În acel moment, în coaliţie, nu am auzit nicio voce…”

***