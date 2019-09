Piața recuperează: Cursul la 4,75 lei/euro, după o săptămână de depreciere accentuată

de Adrian N Ionescu , 23.9.2019

Euro se menține pe tendința de depreciere substanțială declanșată săptămâna trecută, ajungând luni dimineață la un nou maxim al ultimelor trei luni, de 4,7536 de lei, pe piața interbancară.

BNR a anunțat o medie de 4,7491 lei / euro, deși piața interbancară monitorizată de Bloomberg a scăzut sub 4,75 pentru mai puțin de o oră și minimul a fost de 4,7496 de lei.

Leul s-a întărit pe piața interbancară până la 4,7509 lei, la ora anunțului mediei BNR, dar a lăsat deschisă perspectiva unei deprecieri mai accentuate, în acord cu dezechilibrul de cont curent.

Tendința de ușoară depreciere instalată în vară și-a accentuat panta săptămâna trecută și cursul a trecut ușor peste pragurile psihologice de la 4,74 și 4,75 de lei / euro.

Leul era supraevaluat cu circa 10% la sfârșitul anului trecut, după indicatorul REER (cursul real efectiv de schimb), potrivit analizei pe 2019 realizate de FMI, conform articolului IV din statutul instituției.

Deprecierea din acest an s-a oprit imediat sub 1,5%, joi, dinainte să spargă rezistența tehnică de sub 4,74 de lei, ceea ce înseamnă că piața ar mai avea mult de recuperat față de estimarea FMI.

Cu sau fără indiciul FMI, doar rezerva mare de circa cinci miliarde de euro a Ministerului Finanțelor oprește mari jucători să speculeze împotriva leului.

Altfel, marile dezechilibre externe ale României (ex: un deficit de cont curent care se îndreaptă spe 4,8% din PIB) nu recomandă pariul pe leu.

La rândul său, Banca Națională a României a semnalat că a trecut perioada leului puternic.