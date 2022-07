Vânzările de proprietăți din China ar putea scădea cu o treime în acest an, ca urmare a scăderii încrederii consumatorilor, o problemă în plus cu care se va confrunta uriașul sector imobiliar al țării, care este supus și unor presiuni în creștere de a finaliza apartamentele prevândute, transmite The Guardian.

Guvernul chinez ar pregăti un pachet de salvare a sectorului imobiliar, în valoare de 44 de miliarde de dolari, potrivit informațiilor publicate de presa internațională.

În acest context, experții agenției de rating S&P și-au actualizat prognozele privind evoluția vânzărilor, estimând că scăderea acestora va de două ori mai pronunțată decât anticipaseră anterior.

„S&P Global Ratings se așteaptă acum că vânzările naționale de proprietăți vor scădea cu 28%-33% în acest an”, se arată într-o notă transmisă investitorilor,, „aproape dublu față de scăderea din prognoza noastră anterioară”.

Cumpărătorii, nemulțumiți că plătesc rate pentru o locuință nefinalizată

Săptămâna trecută, situația complicată cu care se confruntă sectorul imobiliar chinez a intrat în atenția internațională după ce mai mulți cumpărători nemulțumiți din 100 de orașe și-au unit forțele, anunțând că refuză să mai plătească ratele creditelor cu care și-au achiziționat locuințe încă neterminate de dezvoltatori. O estimare din piață sugerează că ar putea fi vorba despre credite în valoare de 144 de miliarde de dolari.

Protestul a crescut presiunea asupra dezvoltatorilor, care se confruntă deja cu probleme acute de lichiditate și care depind de clienții care plătesc în avans pentru menținerea fluxului de numerar. Încasările erau folosite și pentru a plăti datorii, astfel încât pierderea acestui venit îi va lovi puternic.

Intrarea în incapacitate de plată a unor dezvoltatori de renume a stârnit valuri de panică în sistemul financiar global, în special situația Evergrande, a doua cea mai mare companie imobiliară din China, care a recunoscut anul trecut că nu poate plăti o parte din muntele datorii, de 300 de miliarde de dolari.

Situația ar putea scăpa de sub control

Specialiștii S&P sunt de părere că scăderea vânzărilor și pierderea încrederii consumatorilor ar putea crea probleme și pentru companiile mai solide financiar.

„În opinia noastră, acest boicot asupra plăților s-ar putea răspândi cu ușurință la alți dezvoltatori”, au avertizat ei.

O economie în încetinire și creșterea șomajului pun, la rândul lor, presiune asupra vânzărilor și a prețurilor.

„Prin oprirea plăților, creditorii ipotecari ai Chinei presează efectiv băncile și guvernul pentru a ajuta dezvoltatorii să furnizeze locuințele pentru care oamenii au plătit”, a explicat analistul S&P Global Ratings Yiran Zhong.

Consecințele asupra economiei globale

Cel mai vizibil semn de până acum că autoritățile din Beijing încep să răspundă la criză a venit luni, când presa internațională a raportat că executivul chinez a înființat un fond de miliarde de yuani pentru a ajuta la salvarea sectorului imobiliar.

Acțiunile companiilor imobiliare au crescut după ce Reuters a anunțat că Banca Populară Chineză (PBOC) proiectează un fond de până la 300 de miliarde de yuani (44 de miliarde de dolari) pentru a salva sectorul imobiliar, care generează cel puțin 25% din valoarea adăugată brută produsă de a doua cea mai mare economie a lumii.

Proprietățile chineze reprezintă cea mai mare clasă de active din lume și mulți investitori sunt îngrijorați de faptul că o scădere bruscă a evaluărilor ar putea avea consecințe mai ample pentru economia globală.

Evoluțiile din China au un impact considerabil asupra perspectivelor globale, China reprezentând peste un sfert din creșterea estimată a PIB-ului global în perioada 2021-2023 și aproximativ 12,5% din comerțul mondial cu bunuri și servicii, notau specialiștii OECD, într-o analiză de la începutul acestui an. ”Printre factorii care ar putea reduce semnificativ creșterea în China se numără vulnerabilitățile din sectorul imobiliar”, avertizau ei.



Abonează-te la newsletter aici. Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.

***