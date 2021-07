Pfizer/BionTech cer autorizarea administrării unei a treia doze de vaccin anti-Covid

de Iulian Soare , 9.7.2021

Companiile Pfizer/BioNTech vor cere autorităților din SUA și Europa autorizarea administrării unei a treia doze de vaccin anti-Covid, pentru a prelungi imunitatea persoanelor deja vaccinate cu schema completă.

Tulpina Delta a provocat îngrijorări în mai multe state, unde numărul cazurilor noi a intrat din nou pe trend ascendent, din cauza contagiozității noii variante a virusului. Mai multe țări au decis prelungirea sau chiar reintroducerea unor măsuri de împiedicare a răspândirii Covid-19.

În România, președintele Klaus Iohannis a spus că nu este nevoie de revenirea la unele restricții deja eliminate, dar a îndemnat populația să se vaccineze: ”Sincer, nu cred că măsurile restrictive trebuie impuse acum, dar vaccinarea da. Am trecut printr-un an şi jumătate de pandemie şi am repetat acest lucru de multe ori şi o să o repet şi acum: ieşirea din pandemie şi prevenirea revenirii pandemiei stă în vaccinare. La noi vaccinarea este posibilă, vaccinul este disponibil fără programare, fără niciun fel de birocraţie. Eu recomand în continuare fiecărui român să se vaccineze dacă nu doreşte să ajungă la spital. Atât de simplu este”.

O a treia doză de vaccin, administrată la șase luni după cea de-a doua, sporește imunitatea împotriva noilor variante de SARS-CoV-2, inclusiv față de tulpina Delta, cea mai contagioasă de până acum.

”Pfizer şi BioNTech au constatat rezultate încurajatoare ale unor teste în curs pentru o a treia doză din vaccinul actual”, au explicat companiil, care vor transmite aceste date către FDA, EMA şi alte autorităţi de reglementare, în următoarele săptămâni.

Datele preliminare ale studiului arată că o doză de rapel administrată la șase luni după a doua doză are un profil de toleranţă coerent, provocând niveluri ridicate de anticorpi neutralizanţi împotriva virusului. Aceste niveluri sunt ”de cinci, până la 10 ori mai mari” decât cele observate după primele două doze.

Rezultatele acestui studiu vor fi publicate într-o revistă ştiinţifică, au precizat Pfizer-BioNTech, citați de Agerpres.

Cele două companii au subliniat, de asemenea, că vaccinul lor a dat rezultate bune în laborator împotriva variantei Delta şi că, prin urmare, o a treia doză ar putea creşte imunitatea împotriva acestei variante. Au loc teste pentru a ”confirma această ipoteză”, au indicat cele două companii.

Un alt studiu, realizat luna trecută de AstraZeneca, indica necesitatea celui de-al treilea vaccin. Totodată, Rusia și Turcia au început administrarea unei a trei doze din serul Sputnik, pentru a crește protecția în fața tulpinii Delta.

Varianta B1617.2 (Delta) sau tulpina indiană este considerată cea mai adaptată dintre cele patru variante virale de îngrijorare, cu un grad ridicat de contagiozitate, de două ori mai mare față de tulpina inițială și cu aproximativ 60% mai mare decât tulpina Alpha, cunoscută ca varianta britanică. Varianta Delta are potențialul de a deveni tulpină majoritară la nivel global în perioada următoare.