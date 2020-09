Pasul decisiv: de la digitalizare, la automatizarea prelucrării datelor. Capitol nou în Planul Național de Relansare și Reziliență

Articol recomandat de UiPath Romania

14.9.2020

Planul Național de Relansare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe în următorii ani conține un capitol special dedicat proiectelor de transformare/tranziție digitală a serviciilor administrației publice centrale și locale. În premieră, OUG emis de guvern conține, la capitolul Digitalizare, referiri la Robot Process Automation (RPA).

Planul urmează să fie analizat de Bruxelles și, după aprobare, va constitui ”foaia de parcurs” în baza căreia vor fi accesate fondurile puse la dispoziția României prin Bugetul multianual și prin Mecanismul european de Redresare și Reziliență.

România are repartizat un buget de 79,9 miliarde euro pentru perioada 2021-2028, din care 30,4 miliarde în cadrul Mecanismului european de Redresare și Reziliență, care ar trebui accesați în majoritate în anii 2021-2022.

Digitalizarea – primul pas, între domeniile prioritare de investiții

OUG adoptată de guvern și publicată săptămâna trecută în Monitorul Oficial enumeră prioritățile de reformă și domeniile de investiții la nivel național, plasând infrastructura de toate tipurile în fruntea obiectivelor de investiții.

În listă, un capitol separat este alocat digitalizării. În primă fază, precizează Sabin Sărmaș, președintele ADR, va fi alocată suma totală de 100 milioane lei (20 milioane euro) pentru actualizarea sau elaborarea de urgență a documentațiilor tehnico-economice, astfel încât România să poată fi capabilă să contracteze 70% din valoarea granturilor până la data de 31 decembrie 2022.

În acest domeniu sunt așteptate proiecte care vizează:

transformare/tranziție digitală, inclusiv prin RPA, a serviciilor administrației publice centrale și locale, esențiale pentru ca cetățenii și companiile să poată obține servicii publice eficiente și de calitate de la distanță

infrastructură IT&C (harware, software, servicii IT) necesară digitalizării serviciilor (pentru oricare dintre procesele aferente serviciilor – frontend sau backend

interoperabilitate

securitate cibernetică

standardizare

semnătură electronică, identitate electronică, single sign on

alte instrumente specifice transformării digitale

Beneficiarii finali ai fondurilor destinate realizării documentațiilor tehnico-economice sunt Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și autoritățile publice care dezvoltă proiectele de digitalizare a serviciilor oferite cetățenilor și companiilor.

Nu doar digitalizare, ci și automatizare – explicații teoretice simple

Introducerea în premieră în planurile naționale a tehnologiei de automatizare este de natură să favorizeze tranziția către guvernarea digitală – demers susținut de OECD- și în România.

Instituțiile publice din întreaga lume se confruntă cu provocări similare, provocate de:

Sisteme și procese învechite și lipsite de conectivitate

Așteptări în creștere ale cetățenilor și companiilor

Schimbarea demografiei forței de muncă

Schimbări frcvente ale cadrului legislativ

Restricții bugetare constante

Soluția eficientă de răspuns este automatizarea.

Guvernele lumii, arată analiza ”The Advance of Autmation: Business Hopes, Fears and Realities” (AICI-LINK) realizată de The economist Intelligence Unit, conștientizează avantajele implementării tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru, însă adoptă aceste tehnologii într-un ritm mult mai lent decât mediul de afaceri.

Datele economist Intelligence Unit arată că 88% dintre șefii guvernelor (peste 500 dintre aceștia răspunzând întrebărilor pe baza căruia a fost alcătuit studiul) spun că automatizarea este importantă și trebuie să fie prioritară, dar numai 35% apelează la aceste procese.

Este un paradox, în condițiile în care aceeași analiză prezintă principalele beneficii pe care guvernele le pot obține implementând procese automate. E vorba de:

Creșterea productivității

Eliminarea erorilor umane

Calitate crescută a rezultatelor

Reducerea costurilor

Degrevarea angajaților de sarcini repetitive și obositoare

Administrațiile locale din întreaga lume și automatizarea

În februarie 2019, Bloomberg anunța că primarul New York, Bill de Blasio, va continua politica de blocare a angajărilor în administrația locală ca parte a planului său de a menține sub control deficitul.

În același timp, populația New York continuă să îmbătrânască și să crească.

Potrivit statisticilor oficiale, între 2005 și 2015, populația adultă de peste 65 de ani a crescut în New York cu 19%. Acest segment de populație reprezintă în prezent 13,2% din rezidenții New York și este estimat să crească în continuare. Populația în vârstă impune administrației costuri suplimentare.

În plus, populația orașului continuă să crească – potrivit datelor oficiale, ritmul anual de creștere este de 0,3% anual (27.000 de persoane).

Provocarea cu care se confruntă administrația New York este una comună marilor metropole: presiune financiară crescută și cerințe pentru creșterea calității serviciilor publice în condițiile unor venituri în scădere.

Autoritățile locale pot depăși aceste provocări și își pot îmbunătăți calitatea serviciilor apelând la soluții de automatizare a proceselor de lucru.