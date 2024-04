Parlamentul interzice ”păcănelele” doar în localitățile de până la 15.000 locuitori. Reacții dure din opoziție

Proiectul de lege privind interzicerea păcănelelor în localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori a fost adoptat marți de Camera Deputaților cu doar 4 abțineri și niciun vot împotrivă.

Totuși, modificările adoptate de Parlament sunt mai blânde comparativ cu cele prevăzute în alte opt proiecte de lege aflate în sertarul comisiilor de specialitate din Parlament și decât promisiunea premierului Marcel Ciolacu că va scoate sălile de jocuri de noroc în afara tuturor localităților din țară.

Care sunt modificările:

Reclama și publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul național se fac cu respectarea principiilor prevăzute la art. 10 alin. (3). Se postează la loc vizibil pe materialele de promovare seria și numărul licenței de organizare deținute de organizatorul de jocuri de noroc. În înțelesul prezentului articol, nu sunt considerate acțiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoțional acțiunile desfășurate de organizatori în mod direct în locațiile și pe paginile de internet proprii.

Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conțin informații cu privire la unul sau mai multe jocuri de noroc și reclama din exterior pentru jocuri de noroc, site-uri pe care sunt găzduite platforme pe care se desfășoară jocuri de noroc sau branding folosind una dintre mărcile pe care un operator de jocuri de noroc le folosește, care depășesc dimensiunea de 35 mp/panou/material publicitar, sunt interzise.

b^1) spațiul propus, dacă are amplasate mijloace de joc de tip slot-machine astfel cum sunt acestea definite în art. 10 alin. (1) lit. e) din OUG 77/2009, trebuie să se afle într-o unitate administrativ-teritorială cu o populație mai mare de 15.000 de locuitori. Dovada numarului de locuitori se face prin adeverință eliberată de primăria în a cărei rază teritorială se află spațiul propus.

(5) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 150.000 lei la 200.000 lei şi confiscarea sumelor provenite din activitatea contravenţională.

Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1^2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 150.000 lei.

(7) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5^2) constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 150.000 lei la 200.000 lei şi confiscarea sumelor provenite din activitatea contravențională. În toate cazurile în care se constată săvârșirea contravenției prevăzută de prezentul alineat, Comitetul de Supraveghere dispune revocarea licenței clasa a II-a deținută de operatorul economic care desfășoară activități conexe jocurilor de noroc.

Reacția politicienilor

Premierul Marcel Ciolacu a salutat adoptarea proiectului de lege: „Parlamentul a votat astăzi scoaterea păcănelelor din peste 90 la sută din localitățile din România.

Protejarea oamenilor trebuie să fie prioritatea, nu niște bani în plus aduși la buget obținuți pe suferința oamenilor.

Am crescut taxele pentru jocurile de noroc, am reglementat mai bine domeniul, am interzis păcănelele în localitățile sub 15 mii de locuitori și vom continua să luăm măsuri până când lucrurile vor fi sub control. Nu mi-e frică de nimeni și voi merge până la capăt!”, a spus Ciolacu.

Alfred Simonis: Un prim pas pentru reglementarea domeniului

Preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor Alfred Simonis a declarat în plen că nu este suficient, ci este „un prim pas, o primă victorie împotriva industriei păcănelelor, care în următoarele zile va trebui să închidă în peste 90% din localităţile din România sălile de jocuri care sunt deschise”.

„Deşi nu e suficient, deşi mai sunt multe lucruri de făcut, după ce această lege intră în vigoare va fi mai bine decât e astăzi. Astăzi, e un no mans land, fiecare poate face ce vrea şi poate deschide oriunde, oricâte”, a mai spus Simonis, precizând că, după ce legea intră în vigoare, lucrurile se vor schimba.

Alfred Simonis a mai spus că se angajează că în perioada următoare vor fi adoptate alte acte normative pe această temă.

USR: Flagelul jocurilor există în toate localitățile din România

Deputata Diana Stoica (USR), a declarat în plen că este foarte interesant cu PNL nu a avut nicio părere la acest proiect de lege.

„Eu şi colegii din USR am iniţiat acum aproape doi ani această luptă. Dependenţa de jocuri de noroc e dependenţa cu cea mai mare rată de suicid. Flagelul jocurilor de noroc nu există doar în localităţile care au 15.000 de locuitori. Păcănelele distrug milioane de familii din toată ţara. Noi am votat pentru această lege, dar până nu vom adopta soluţiile corecte lăsăm neprotejaţi mai mult de jumătate dintre români”, a subliniat Stoica.

„Este o ipocrizie fără margini să vă prefaceți că vreți să opriți acest flagel prin punere la vot a unei ordonanțe care este în vigoare și la care ați modificat unele lucruri, multe dintre ele cerute chiar de industria păcănelelor. Industria păcănelelor a venit la voi pesediștilor și liberalilor și v-a spus că vor să cheltuie mai puțin pe outdoor și astfel îi obligați și ați limitat outdoorul pentru păcănele la maxim 35 metri patrați. Câți din milioanele alea economiste din outdoor vi se întorc domnule Ciolacu și domnule Ciucă? Sunteți părtași la distrugerea a zeci de mii de familii din România, e praf în ochi dacă interziceți păcănelele doar în localitățile sub 15.000 de locuitori. E bătaie de joc la adresa opoziției creie nu i-ați permis să dezbată amendamentele anunțat cu 10 minute înaintea ședineți de plen”, a acuzat de la tribună deputatul USR, Ionuț Moșteanu.

AUR: Comunitățile defavorizate trebuie protejate

Preşedintele AUR George Simion a afirmat că a fost nevoie de inteligenţă, de strategie, de viziune ca să treacă acest proiect de lege.

„Aveţi pantofi de 1.500 de euro şi sunteţi sponsorizaţi din banii de jocuri de noroc. Să vă fie ruşine. Explicaţi ce faceţi cu Novomaticul, de ce ajungem în comunităţile defavorizate să avem familii despărţite pentru că nu vreţi să trecem celelalte proiecte de lege care protejează comunităţiele defavorizate, voi, guvernare social-democrată”, a spus Simion în plen.

UDMR: Nu este suficient ce am făcut astăzi

Deputatul Milkos Zoltan, a spus că UDMR a votat pentru adoptarea acestei iniţiative.

„Considerăm că e nevoie de adoptarea unor măsuri asemenătoare pentru a stopa acest fenomen extraordinar de nociv pentru întreaga comununitate. Nu este suficient ce am făcut astăzi”, a spus el.

PNL: Să interzicem publicitatea la jocurile de noroc

Deputatul PNL Adrian Cosma a subliniat că „PNL va vota orice proiect care vine să stârpească acest fenomen”.

„Nu e suficient, dar oprice pas este binevenit. PNL a fost primul partid care a făcut o lege, un proiect de lege pentru lista celor indezirabili, cei care nu mai pot intra în sălile de jocuri de noroc dacă sunt dependenţi. Săptămâna viitoare, solicit, să punem pe ordinea de zi proiectul care vine să interzică publicitatea la jocurile de noroc”, a mai spus Cosma.

***