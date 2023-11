[P] Cargus, investiții în sustenabilitate pentru un viitor mai bun

Recent, România a sărbătorit Ziua Sustenabilității, un moment important, care impune acțiune și implicare din partea tuturor membrilor societății, pentru a genera schimbare pe termen lung.

Pentru a contribui la această schimbare, Cargus a început, în 2021, un proces complex de transformare a companiei într-un partener sustenabil, care vizează activitatea și impactul în societate.

Monica Buiciuc, Head of Sustainability and Compliance Cargus: “Performanța noastră în business este la fel de importantă precum grija față de impactul pe care îl avem în comunitățile din care facem parte. Iar această grijă se traduce prin câteva direcții strategice asumate pentru următorii ani. Dacă ar fi să rezum, contribuția noastră la lumea în care vor crește generațiile viitoare constă modul în care construim compania. Cargus este în proces de a deveni o organizație sustenabilă, inovatoare și curajoasă în adopția și creșterea de soluții noi, responsabilă și incluzivă.”

Acțiuni pentru un mediu curat

În 2021, Cargus a început un proces de înlocuire a flotei proprii, dar și a flotei dedicate activității de curierat. În acest proiect, primul obiectiv a fost deja atins, prin înlocuirea integrală a flotei proprii cu mașini hibride și vom continua să investim în această direcție.

Tot ca parte din acest proces de transformare, în același an, Cargus a lansat rețeaua de livrare la punct fix, Cargus SHIP & GO. Astăzi, ea numără peste 3.000 de locații – spații proprii și partenere și lockere, aflate în orașe mari și localități mici din toată țara, și reprezintă o soluție nouă și sustenabilă de curierat, care îi oferă utilizatorului libertate și control asupra întregului proces. Mai mult, anul acesta, Cargus a finalizat și montarea de panouri solare pe acoperișul depozitului din Măgurele.

Proiecte pentru dezvoltarea generațiilor viitoare

Educația și grija pentru generațiile viitoare reprezintă o direcție importantă pentru Cargus și este parte din strategia companiei de a construi un business sustenabil. De aceea, anul acesta a încheiat o serie de parteneriate cu organizații non-profit și inițiative sociale: Let’s Do It, Romania!, Fundația Inocenți, Together for Humanity, Viitor Plus, Casa Bună, Helix Brăila și First Tech Challenge.

În luna iulie, echipa Cargus a susținut evenimentul Inocenți Fest, organizat de Fundația Inocenți și construit ca o zi de distracție și educație non-formală pentru peste 50 de copii din București și Ilfov. Tot în luna iulie, compania de curierat și-a deschis porțile pentru 20 de tineri, care au putut vedea ce înseamnă munca din spatele unei livrări de succes, în cadrul unei acțiuni de consiliere vocațională.

Tot anul acesta, Cargus a susținut financiar proiectul Centrul Social de Psihoterapie dezvoltat de Together for Humanity, facilitând astfel acces gratuit la sute de ședințe de terapie pentru persoanele care au trecut prin momente dificile.

De asemenea, Cargus a susținut misiunea Let’s Do It, Romania! prin sponsorizarea și echiparea a 1.000 de voluntari și oferirea de servicii logistice în cadrul evenimentului Ziua de Curățenie Națională.

Crearea unui mediu care încurajează diversitatea, incluziunea și egalitatea de șanse

În industria de curierat resursa umană este extrem de importantă pentru dezvoltarea companiei pe termen lung, de aceea Cargus a depus constant eforturi să creeze un mediu de lucru echilibrat și să fie o companie atractivă pentru orice profil de angajat. Astfel, în prezent 49% din numărul total de angajați sunt femei, iar 36% din pozițiile de management sunt deținute de acestea (date valabile în septembrie 2023). De asemenea, la finalul lunii septembrie 2023, Consiliul de Administrație Cargus era format din 6 bărbați și 5 femei.

Guvernanță corporativă

În 2023, Cargus a adăugat politici noi, care nu reprezintă o cerință legală, ci bune practici, precum: Sclavia Modernă și Diversitate, Echitate și Incluziune, și a organizat sesiuni periodice de informare pentru a crește nivelul de conștientizare în rândul colegilor.

O parte importantă a procesului de dezvoltare durabilă a companiei constă în evaluarea furnizorilor de bunuri și servicii din punct de vedere ESG, așa încât răspunderea socială să se reflecte și în lanțul de furnizori.

De asemenea, în luna mai, Cargus a efectuat auditul SMETA pe 4 piloni: Muncă, Sănătate și Securitate, Mediu și Etica în afaceri. Cele două sesiuni de audit au oferit companiei posibilitatea de a înțelege statusul propriu din punct de vedere politici, proceduri, procese de lucru care demonstrează adoptarea legislației naționale în vigoare, dar și bune practici internaționale bazate pe standarde sociale (ETI Base Code, Principii directoare ONU privind afacerile și drepturile omului – UNGC).

Auditul SMETA reprezintă o parte a procesului de recertificare EcoVadis, una dintre cele mai importante agenții de rating și certificare la nivel internațional. Anul acesta, Cargus a primit medalia de argint de EcoVadis. Astfel, Cargus se situează în top 11% companii din industria de transport și curierat în ceea ce privește achizițiile durabile și în top 2% companii pentru abordarea etică în afaceri, fiind singura companie de curierat românească certificată EcoVadis.

***