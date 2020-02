OUG pentru protejarea de companiile petroliere rusești intră în vigoare: Exxon nu-și poate vinde participația în Marea Neagră fără acordul Statului român

de Razvan Diaconu , 28.2.2020

A intrat în vigoare ordonanaţa de urgenţă care modifică Legea Petrolului şi dă Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) competenţa de a refuza încheierea de noi acorduri de concesiune de perimetre petroliere, ca și pe cea de a le rezilia pe cele aflate în vigoare, din rațiuni de decuritate națională.

Ordonanţa a fost publicată vineri în Monitorul Oficial şi face astfel imposibilă fără aprobarea ANRM, vânzarea de către ExxonMobil a companiei sale înregistrată în Bahamas care deţine jumătate din concesiunea zăcământului de gaze nateruale Neptun Deep din Marea Neagră.

Intrarea în vigoare a ordonanţei a avut loc doar după ce, cu întârziere de trei săptămâni, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a avizat-o favorabil, cerând înlocuirea sinteagmei „siguranţa naţională”, cu „securitatea naţională”.

Eventualitatea ca ExxonMobil să vândă participaţia la Neptun Deep corporaţiei ruse Lukoil i-a făcut pe primul ministrul român şi pe ministrul Economiei şi Energiei să atragă atenţia SUA că România se va opune oricărui cumpărător din afara UE sau NATO.

Prezumtivi cumpărători

Guvernul ar prefera ca participația Exxon să fie preluată de un consorțiu din care să facă parte Romgaz (SNG), care ar putea cumpăra până la 20% din aceasta, compania poloneză PNGiG și OMV Petrom (SNP), care deține cealaltă jumătate din concesiunea Neptun Deep, potrivit informațiilor disponibile.

OMV s-a arătat favorabilă poziţiei oficiale a României. „În cazul marelui nostru proiect de gaze, Guvernul român se mișcă în direcția corectă, dar avem nevoie de un consorțiu stabil”, a declarat, recent, Rainer Seele, preşedintele executiv al OMV.

Resursele de gaze din Neptun Deep ar asigura României întregul necesar de gaze naturale pentru consumul propriu şi exporturi. Zăcământul este estimat la 42 – 84 miliarde de metri cubi.

Ordonanța dă Guvernului, prin ANRM, puterea de a controla,pe baza argumentelor de securitate națională, cui sunt cedate participațiile la perimetre petroliere deja concesionate sau firmele concesionare ca atare. Faptul că Guvernul, prin ANRM, „a inițiat apel public de ofertă” pentru concesionare „face iminentă negocierea și semnarea de noi acorduri petroliere”.

Astfel că ANRM poate refuza încheierea de acorduri petroliere cu câștigătorii nedoriți din punct de vedere geostrategic, în cazul în care aceștia ar câștiga licitațiile de concesionare de noi perimetre petroliere.

O altă modificare prevede că titularul unui acord petrolier poate transfera altei persoane juridice drepturile dobândite și obligațiile asumate numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea autorității competente.

De asemenea, acordul petrolier poate să își mențină valabilitatea în urma unei preluări a controlului asupra titularului acordului, sau poate fi reziliat, după caz, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității competente, aceeași ANRM

„Nerespectarea acestor prevederi are ca efect pierderea calității de titular de acord petrolier a persoanei juridice române sau străine în cauză, în situația în care acordul petrolier are mai mulți titulari, iar în situația în care acordul petrolier are un singur titular, acesta încetează de drept”, mai spune OUG în cauză.

Ordonanţa îşi face efectul cel puţin până când o eventuală sesizare la Curtea Constituţională ar avea câștig de cauză, pe motiv că a fost decisă fără avizul Consiliului Legislativ, care a primit-o în aceeaşi zi cu demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură.