OMV Petrom reia forajul în perimetrul Istria din Marea Neagră, investiție de 32 mil. euro

de Adrian N Ionescu , 18.1.2021

OMV Petrom (SNP), cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a reluat forajul offshore în perimetrul Istria din Marea Neagră, de ape de mică adâncime.

Investițiile se vor ridica la aproximativ 32 de milioane de euro, potrivit unui raport trimis de SNP la Bursa de Valori București (BVB).

Primele operaţiuni de foraj au început la finalul lunii decembrie 2020 urmând ca, la începutul acestui an, să înceapă forajul celei de-a doua sonde. Cele două sonde de dezvoltare sunt forate la adâncimi de peste 2.500 de metri sub fundul mării, în ape cu o adâncime de aproximativ 60 de metri.

Producţia de ţiţei şi gaze din apele de mică adâncime (blocul Istria) este deja de circa 25.000 barili echivalent petrol (bep) zilnic. În 2019, a reprezentat circa 17% din producţia Grupului în România.

În așteptarea noii legi offshore

Decizia OMV a fost luată în așteptarea unei noi legi offshore, care ar urma să corecteze prevederile celei adoptate în 2018, considerate descurajatoare de concesionarii perimetrelor românești din Marea Neagră.

Programul de guvernare al coalițieei PNL-USR & PLUS -UDMR prevede deblocarea investițiilor în dezvoltarea resurselor de gaze naturale offshore din sectorul românesc al Mării Negre.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu promitea încă de dinainte de alegerile parlamentare, că legea offshore va fi modificată odată ce o nouă majoritate în Parlament o va permite.

Din cauza legii offhore ca și a OUG 114 / 2018 OMV Petrom și partenerul său american ExxonMobil nu au mai luat decizia de a investi într-un alt perietru, Neptun Deep, despre care estimările spun că ar avea rezerve de gaze naturale de până la 84 de miliarde de metri cubi.

OMV Petrom a investit peste 500 milioane de euro între 2014 și 2019 în producția offshore în apele de mică adâncime ale Mării Negre, nclusiv pentru forarea a16 noi sonde de explorare și producțieși sidetrack-uri, modernizarea instalațiilor de producție și a sistemului de comprimare a gazelor.

„OMV Petrom are o prezenţă activă în Marea Neagră de peste patru decenii şi, de-a lungul acestei perioade, OMV Petrom şi-a demonstrat rolul important pe care îl are în dezvoltarea economică a României. Folosind soluţii tehnice moderne, căutăm în acest fel să deblocăm resurse suplimentare care pot compensa declinul producţiei interne din zăcămintele mature. Marea Neagră are o importanţă strategică pentru producţia de gaze a României: în prezent, circa 10% din consumul anual de gaze al ţării provine din această zonă”, a declarat Chris Veit, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea de Upstream.

Explorarea platoului continental românesc din Marea Neagră a fost demarată încă din anul 1969. Prima descoperire de hidrocarburi a avut loc în 1980, iar prima producţie pe mare a început în anul 1987.

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de 55,4 milioane bep în 2019.

Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi ţările învecinate prin intermediul a 798 benzinării, la sfârşitul lunii septembrie 2020, sub două branduri, OMV şi Petrom.

OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51,011% din acţiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, deţine 20,639% din acţiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deţine 6,997%, iar 21,353% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti şi la Bursa de Valori Londra.