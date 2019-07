Ofensiva fintech: Banca băncilor centrale înfiinţează un hub de inovaţii pentru ca sistemele bancare să facă faţă concuernţei

de Adrian N Ionescu , 1.7.2019

Banca Reglementelor Internaţionale (BIS) va înființa un hub de inovații prin care băncile centrale membre să coopereze pentru a găsi soluţii ca să facă faţă schimbărilor tehnologice rapide pe piața serviciilor financiare (fintech), precum și ofensivei coloșilor IT, precum Facebook, în domeniu.

Hub-ul BIS va lucra din sediile din Basel (unde-și are cartierul general BIS), Hong Kong şi Singapore, pentru a îmbunătăţi funcţionarea sistemului financiar global, precum şi identificarea şi dezvoltarea tendinţelor tehnologice care afectează băncile centrale, potrivit unui document al băncii, citat de Reuters.

BIS este rezultatul asocierii a 60 de bănci centrale din întreaga lume, care reprezintă ţări al căror prous intern brut cumulat ajunge la 95% din totalul global.

Coloșii IT atacă piața financiară

Facebook a produs un val de dezbateri, săptămâna trecută, după ca a anunţat că intenţionează să-şi extindă activitatea pe piaţa plăţilor digitale şi să-şi lanseze propria criptomonedă, denumită Libra, în cadrul acestei strategii

Colosul IT a avut grijă să precizeze că Libra va fi susţinută de active reale, precum depozite bancare şi obligaţiuni guvernamentale, în ideea de a fi mai stabilă decât alte criptomonede precum bitcoin.

Anunţul Facebook a dat o măsură a urgenţei nevoii de coordonare a autorităţilor de reglementare privind tendinţele din tehnologia financiară.

Gigantul media i-a făcut pe mai mulţi guvernatori ai unor importante bănci centrale din Europa să avertizeze Facebook că trebuie să se aştepte la o mulţime de întrebări din partea autorităţilor de reglementare cu privire la Libra, potrivit Reuters.

Marii bancheri ies din letargie

„Revoluţia IT nu are frontiere şi, prin urmare, are repercusiuni în multiple locaţii simultan. Hub-ul se va concentra pe sprijinirea băncilor centrale în identificarea tendinţelor relevante din tehnologie, sprijinirea acestor evoluţii dacă corespund mandatului lor, şi sprijinirea eforturilor autorităţilor de reglementare de protejare a stabilităţii financiare”, a declarat preşedintele BIS, Jens Weidmann.

Marile bănci centrale au eşuat anul trecut să ajungă la un acord cu privire la modul în care ar trebui reglementate monedele digitale şi au minimalizat pericolul pe care îl reprezintă pentru stabilitatea sistemului financiar.

Acum BIS a făcut apel la politicieni să cerceteze îndeaproape ofensiva „Big Tech” pe piețele financiare, care ridică probleme legate de securitatea datelor, competiție, stabilitatea piețelor și viitorul bankingului.

Banca Centrală a Elveției (SNB) și autoritățile monetare din Hong Kong și Singapore și-au declarat deja susținerea inițiativei BIS.

„SNB urmăreşte deja cu atenţie inovaţiile tehnologice din sectorul financiar, şi lucrează activ cu comunitatea bancară pentru identificarea şi evaluarea în stadiu preliminar a evoluţiilor relevante”, a declarat Thomas Jordan, preşedintele SNB.

Banca băncilor centrale

Banca Reglementelor Internaţionale (BIS) este cea mai veche instituţie financiară internaţională. BIS a fost înființată în 1930, pentru a servi drept contraparte pentru tranzacţiile financiare derulate de băncile centrale.

BIS acţionează, printre altele, şi ca agent sau mandatar pentru operaţiunile financiare internaţionale și este un for de referință în ceercetarea monetară și economică pentru instituţiile de emisiune monetară şi sistemele bancare în general.