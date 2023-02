O nouă sesiune parlamentară: prioritățile legislative ale guvernului, cele ale partidelor

Deputaţii şi senatorii se întorc la muncă după vacanţa de iarnă, noua sesiune parlamentară din 2023 începând miercuri cu priorităţi legislative insuficient aliniate ale partidelor din coaliție.

Părând deja că dau startul campaniei preelectorale, PNL și PSD, care se pregătesc și pentru rotația premierilor din luna mai, nu sunt în totalitate pe aceeași lungime de undă – nici între ele, nici cu guvernul, care și-a prezentat marți propria agendă legislativă.

În paralel, atât guvernul cât și Parlamentul sunt obligate să stea cu ochii pe calendarul PNRR pentru a bifa jaloanele legislative asumate.

Ce vrea Guvernul (Ciucă)

Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2023 cuprinde în total 56 proiecte de legi, din care 27 aflate deja în procedură parlamentară şi 29 care urmează să fie promovate de Guvern.

De la Senat, guvermnul așteaptă, între altele, finalizarea rapidă a modificărilor la Codul penal și legea pensiilor speciale.

De la Cameră, guvernul așteaptă, între altele, finalizarea rapidă a Proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informații Schengen (probabil una dintre restanțele ignorate sub sloganul ”România îndeplinește toate criteriile tehnice pentru a intra în Schengen”).

Pe lista actelor care urmează să fie aprobate de guvern şi transmise spre dezbatere Parlamentului, chiar în februarie, se află:

Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor

legile educației

completarea legii privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Codul fondurilor europene

completarea legii privind pregătirea populației pentru apărare

lege a salarizării personalului plătit cu fonduri publice

înființarea Fondului Național pentru Investiții în Eficiență Energetică

Ce pregătește Guvernul (Ciolacu)

Marcel Ciolacu, viitor prim-ministru, a anunțat miercuri că PSD lucrează ”la un nou program de guvernare” care va fi supus aprobării în coaliţie.

„În acest moment, echipele de lucru încearcă să găsească cea mai bună soluţie pentru că preţurile la alimente reprezintă componenta cea mai mare din inflaţie. Şi ne-am asumat ca acest an să terminăm cu inflaţia şi atunci o să venim cu soluţii pentru a o diminua. (…) O să venim cu soluţii. E o măsură insuficientă doar micşorarea TVA la alimente, s-a mai făcut acest lucru în România şi într-o lună de zile s-a revenit la preţuri, cred că nu vrem să ne păcălim”, a afirmat liderul PSD.

Marcel Ciolacu a mai spus că PSD nu va veni cu noi taxe, ci doreşte ”un mediu de afaceri egal pentru toată lumea”.

„Nu am vorbit nici de optimizare fiscală, nici de externalizarea profitului, nu am vorbit de absolut nimic în acest sens. Eu am vorbit de un mediu de afaceri egal pentru toată lumea. Concret, cu toţii ne dorim şi mari investitori şi micii investitori şi IMM-urile şi Horeca, absolut toată lumea. În acest moment, tot capitalul românesc plăteşte 1%, după cum bine ştiţi, micro întreprinderile, din cifra de afaceri, un minim. Nu vorbesc despre dubla impozitare. Ca să lămurim, că am văzut şi eu breaking news-urile că vine PSD cu noi taxe, că vine Ciolacu cu noi taxe. (…) Să lămuresc ştirile de ieri (…). PSD nu vine cu noi taxe, PSD nu măreşte, PSD doreşte să creeze un echilibru corect în România. Nu poate să fie unii să optimizeze fiscal, cred că perioada optimizării fiscale a cam luat sfârşit. (…) Cred că intrăm într-o perioadă de parteneriat corect, concurenţial, trebuie să fim cu toţii egali”, a explicat Marcel Ciolacu.

„Noi facem un program de guvernare cu care o să mergem în coaliţie pentru că nu va fi programul de guvernare al PSD, nici al PNL, nici al UDMR, va fi un program de guvernare al coaliţiei şi al Guvernului României”, a mai precizat Marcel Ciolacu.

Priorităţi PNL: legile educației și legi cu impact asupra pensionarilor

Pachetul de legi ale Educaţiei, proiectul legislativ ”care rezolvă problema pensiilor speciale” ori proiectul care prevede creşterea de la 2.000 la 3.000 de lei a pragului privind impozitarea pensiilor se numără printre priorităţile legislative ale parlamentarilor PNL, a anunţat purtătorul de cuvânt al partidului, Ionuţ Stroe.

”Cele mai multe proiecte practic vin să susţină angajamentul în raport cu condiţiile din PNRR. Sunt foarte multe proiecte care trebuie promovate în directă sincronizare cu Guvernul României tocmai pentru a prioritiza acest program şi de a beneficia de pe urma fondurilor care ne stau la dispoziţie”, a explicat purtătorul de cuvânt al PNL.

Prioritate pentru PSD: o lege a pensiilor speciale

„Din punctul nostru de vedere, prioritatea numărul unu sunt pensiile speciale şi aşteptăm, împreună cu Ministerul Justiţiei, să găsim forma constituţională ca acest capitol cu pensiile speciale să fie odată închis pentru totdeauna în România”, a declarat Marcel Ciolacu, luni la Sinaia, după şedinţa Consiliului Politic Naţional al PSD.

În ultima săptămână, Marcel Ciolacu a mai adăugat, cel puțin declarativ, o nouă preocupare majoră: creșterea taxării companiilor mari.

Legile Educației, noul motiv de dispută PNL – PSD

Pachetul legilor educaţiei naţionale este aşteptat să fie adoptat de Executiv şi trimis Parlamentului. Deja PSD a anunţat că vrea să aducă modificări proiectelor de lege.

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a transmis luni în şedinţa PNL că legile educaţiei trebuie aprobate până în luna iunie, pentru că ”avem jaloane în PNRR şi vom pierde banii dacă nu o facem”. Ea a explicat PNL că este nevoie de o asumare politică pe acest pachet de legi şi pe calendarul de aprobare a acestora.

Pe de altă parte, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, a afirmat că i-a cerut lui Marcel Ciolacu, prelungirea termenelor pentru prezentarea legilor educaţiei în coaliţie şi în guvern. El spune că proiectele de lege „trebuie revăzute serios” şi anunţa că a început o analiză cu peste 200 de membri din Departamentul Educaţie al partidului.

Marcel Ciolacu a introdus luni în ecuație un nou element: trebuie să existe discuţii cu ministrul de Finanţe şi cu premierul deoarece ”impactul bugetar este unul semnificativ”.

***