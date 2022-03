O ieşeancă a scos 600 de oameni din Odesa – povestea Smarandei

O ieşeancă şi oamenii pe care ea a reuşit să îi adune în jurul ei în doar câteva zile a salvat sute de ucraineni din inima Odesei, din calea bombardamentelor şi a tancurilor ruseşti. Luni au fost scoase din Ucraina 200 de persoane, iar ieri mai ajunseseră încă 400.

Smaranda (foto) are doar 27 de ani, iar aventura pe care a pornit-o la finalul săptămânii trecute pare desprinsă dintr-un film. A aflat de o ucraineacă însărcinată în luna a opta, căsătorită cu un canadian, de pe reţelele de socializare, iar mesajul acesteia a emoţionat-o atât de tare încât nu a renunţat până nu a găsit o soluţie pentru ea.

„Vineri după-amiază am citit pe Facebook un anunţ de la această femeie care suna cam aşa: «primeşti 2,5 persoane şi două pisici în maşina ta?». Iar de acolo am postat mesajul mai departe, iar în final am dat de Dragoş din Focşani care a fost de acord să meargă după ei”. Iar aşa a început aventura ieşencei peste graniţa cu Ucraina.

Dragoş, bărbatul din Focşani care a fost de acord să plece cu un microbuz până în Odesa, a plecat la drum vineri seara la ora 20.00. Smaranda a stat cu el în telefon tot drumul, pentru a-l ţine la curent cu bombardamentele şi cu ştirile oficiale, aşa că nu au închis niciunul dintre ei nici măcar un ochi.

Ajuns la destinaţie, Dragoș a încărcat microbuzul cu nouă locuri, pentru că între timp au mai aflat şi alte persoane de transport.



Apoi, Dragoş s-a întors la Odesa pentru a mai lua un transport de persoane pe care să îi aducă în Republica Moldova.

