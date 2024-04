Numărul insolvențelor firmelor şi PFA-urilor, în creștere cu 9,67%, în T1 (an/an)

Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă în primul trimestru din 2024 a fost de 1.803, în creştere cu 9,67% faţă de perioada similară din 2023, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

În luna martie au fost consemnate 683 de insolvenţe.

În Capitală, numărul insolvențelor a scăzut

Cele mai multe firme şi PFA intrate în insolvenţă au fost înregistrate în Bucureşti, orașul cu cele mai multe firme. S-au înregistrat 332 de insolvențe, număr în scădere cu 9,04% faţă de primele trei luni din 2023.

Pe locurile următoare în ierarhia insolvenţelor se află judeţele Cluj, cu 153 insolvenţe (plus 54,55%), Bihor – 151 (plus 25,83%) şi Timiş – 108 (plus 68,75%).

Cele mai puţine insolvenţe s-au consemnat în judeţele Harghita – 3 (minus 72,73%), Mehedinţi – 7 (minus 30%) şi Olt – 9 (minus 68,97%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe s-a înregistrat, ca de obicei, în comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor (domeniul în care sunt și înregistrate cele mai multe firme), respectiv 485 (plus 3,85% comparativ cu primele trei luni din 2023), construcţii – 363 (plus 18,24%) şi în industria prelucrătoare – 214 (plus 12,63%).

