Noutăți în pregătire la Ministerul Sănătății: Salarii diferențiate în funcție de performanță, concursuri pe post organizate la nivel regional, nu de spitale

Sorina Pintea a anunțat joi mai multe noutăți ce vor fi introduse în funcționarea sistemul de sănătate, printre care noi reguli la concursurile de angajare în spitale și plata salariilor medicilor în funcție de performanță.

Noutățile la concursurile pentru posturile din spitale

Organizarea acestor concursuri se modifică radical, speranța autorităților fiind că noul sistem va “elimina suspiciunile și va fi promovată meritocrația”, cum a explicat ministrul Sorina Pintea, într-un interviu acordat Hotnews.

Principalele noutăți:

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, Oana Grigore, citată de HOtnews: “În acest fel, noi vrem ca toate concursurile să fie transparente, pe merit, să fie departe de orice suspiciune, pentru că se vor organiza pe centre și cu oameni din alte zone – adică nu eu, de la București, îmi organizez concursul, ci vor veni și observatori din alte zone.”

“Unei părți din sistem nu îi convine că aceste concursuri să fie transparente”, a subliniat Oana Grigore.

Ministerul Sănătății lucrează la elaborarea unui regulament ce va include indicatori în funcție de care se vor stabili salariile.

Legea salarizării conține grile cu sume identice pentru medici cu aceeași specializare și același vechime, din spitale similare, astfel încât un chirurg dintr-un spital clinic de provincie, care efectuează câteva operații ușoare pe săptămâna încasează aceeași sumă ca și unul dintr-un spital dintr-un centru universitar, unde se fac intervenții complexe zilnic și pe care pacienții din zona respectivă îl preferă, în locul unității din județul său, tocmai penrtu că medicii sunt mai buni și au mai multă experiență.

Miniștrii Muncii au explicat mereu că principiul legii unitare a salarizării este la muncă egală, salariu egal, însă niciodată acesta nu s-a referit la contabilizarea exact a muncii prestate de cadrele medicale.

Acum, ministrul Sănătății spune că “nu este normal ca un medic care face 5 operații să primească același salariu ca unul care face 30 de operații”.

Urmează ca echipa numită pentru a reglementa aceste diferențe să aleagă o serie de indicatori, care să nu se reducă la numărul intervențiilor, ci să ia în considerare și dificultatea lor.

Sorina Pintea:

Diferențierea se va face în felul următor: pe aceeași secție ai aceleași condiții pentru toți medicii. Fiecare face cam același tip de operație – unul face 5, unul face 30.

Tot medicii au ridicat problema diferențierii. Și atunci, diferențierea or să o facă spitalele prin regulamentul de organizare și funcționare, dar nu managerul, ci șeful de secție, care este un administrator al secției, are un contract de administrare, are un buget de venituri și cheltuieli, inclusiv cheltuială de personal, în funcție de cazuri, de complexitate și de nivelul de salarizare, conform legii, pentru că e o constantă (…)

Teoretic, el (medicul – n. red.) nu primește același salariu, pentru că medicul care intră în sala de operații beneficiază de un spor de bloc operator de 50% pentru timpul petrecut în sala de operație.

El oricum are ceva în plus, dar va trebui să facem o diferențiere pe indicatori de performanță a secției. Deci fiecare secție se va gospodări – dacă șeful de secție consideră că toți merită același salariu, nu am nicio problemă. Nu sunt eu cea care decide.

Dar prin regulament, șefului de secție i se stabilesc niște indicatori pe care trebuie să îi respecte.

Spre sfârșitul anului ar putea fi gata (regulamentul – n. red.) , pentru că vreau să o pun în dezbatere, să discutăm. E o chestie delicată și vreau să antrenez pe cât mai mulți în această dezbatere.