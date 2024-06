De ce medicamentele inovatoare sunt mai scumpe în țările sărace: Negocierile secrete și acordurile lipsite de etică – Investigate Europe

Acorduri confidențiale, discounturi secrete și puterea marilor companii farmaceutice – este rezumatul unei investigații jurnalistice derulate timp de opt luni, de către Investigate Europe, și care expune sistemul ascuns de stabilire a prețurilor la medicamentele comercializate pe continentul nostru.

Pacienții care suferă de cancer sau de alte boli grave își dau seama rareori că soarta lor poate depinde de înțelegeri secrete privind prețurile încheiate între funcționari de stat și executivii firmelor producătoare de medicamente.

„Negocierea este total secretă. Totul circulă în plicuri sigilate”, dezvăluie un negociator dintr-o țară de dimensiuni medii din UE. „Nici măcar nu le introducem în sistemele noastre electronice, pentru că nu vrem ca firma care ne întreține sistemele să aibă acces la ele.”

Statele cred că fac economii mari din aceste înțelegeri secrete, dar, în realitate, sunt poziționate unele împotriva altora, fără să știe cât plătesc în realitate ceilalți.

În pofida reducerilor, guvernele sunt adesea taxate cu sume exorbitante pentru medicamente care salvează vieți – sau nu au acces deloc la ele, a constatat o investigație de opt luni realizată de Investigate Europe și partenerii săi.

Pacienții suferă inutil, întrucât companiile aleg unde este mai profitabil să își lanseze medicamentele. „Avem o primă, o a doua și o a treia clasă de cetățeni europeni când vine vorba de acces – este un scandal” adevărat, spune Clemens Auer, fost director general, până în 2018, în Ministerului Sănătății din Austria.

Producătorii de medicamente cer prețuri mai mari în fiecare an, adesea cu reduceri deja incluse în preț, spune Joerg Indermitte, de la Oficiul Federal de Sănătate Publică din Elveția: „Ultimul exemplu pe care îl am este de 50.000 de franci (51.800 de euro – n.red.) pe lună pentru un nou medicament oncologic. Nu am avut niciodată un preț atât de ridicat. Deși doar 10 – 20 de pacienți sunt tratați cu acest nou medicament, este extrem de scump.”

Statele din Europa Centrală și de Est plătesc mai mult decât țările bogate

Reporterii au vorbit cu zeci de funcționari implicați în stabilirea prețurilor confidențiale, care au descris un sistem „absurd” ce îi obligă să negocieze prețurile medicamentelor cu ochii închiși. „Secretul prețurilor este considerat o valoare de bază a industriei”, spune Wim van Harten, un oncolog olandez care a petrecut ani de zile încercând să afle costurile reale ale terapiilor împotriva cancerului în Europa.

Națiunile bogate plătesc, în general, mai puțin decât cele din Europa Centrală și de Est pentru anumite medicamente, potrivit investigației.

Aceasta relevă o prăpastie alarmantă în ceea ce privește accesul la multe medicamente inovatoare, în timp ce firmele farmaceutice obțin profituri uriașe din sistemele de sănătate.

Prețul oficial al unui medicament – prețul „de listă” – poate fi găsit cu ușurință online sau pe spatele pachetelor de medicamente. Însă aceste prețuri sunt adesea artificiale și este în interesul industriei ca ele să fie ridicate.

Motivul este simplu: zeci de țări își stabilesc prețurile uitându-se la ceea ce alte state declară public că plătesc – fie că este vorba de tratamente pentru cancer cu prețuri de listă de șase cifre sau de medicamente rare, cu o singură doză.

Prețurile de listă ridicate sunt poarta de acces a industriei către profituri uriașe.

În realitate, există un sistem paralel, scrie Investigate Europe.

„Împrumuturi fără dobândă”

Agenția Europeană pentru Medicamente aprobă anumite categorii de medicamente pentru utilizare în întreaga Europă. Companiile aleg apoi dacă doresc sau nu să comercializeze un medicament într-o anumită țară.

Prețul oficial este stabilit de fiecare țară în parte, iar apoi încep negocierile individuale pentru a se ajunge la o înțelegere asupra unor eventuale reduceri secrete.

Companiile farmaceutice primesc efectiv miliarde în ceea ce experții numesc „împrumuturi fără dobândă”, întrucât majoritatea statelor plătesc la început prețul oficial mai mare al medicamentelor.

Apoi, în timp, companiile returnează în mod discret diferența dintre prețul oficial și prețul real, negociat. Numai în Belgia, aceste returnări se ridică la 1,5 miliarde de euro în 2023.

Pe piețele mai mari, reducerile sunt mai mari, iar sumele de bani publici împrumutate temporar industriei sunt și mai mari.

Prețuri lipsite de orice etică

Industria este „inflexibilă în ceea ce privește păstrarea secretă a rezultatelor acestor negocieri”, spune avocatul Ellen ‘t Hoen. „Faptul că totul este formulat în secret le dă o putere enormă și le permite să aplice jocul dezbină și contorlează”.

Țările încheie înțelegeri secrete în speranța de a limita scumpirea noilor medicamente, însă prețurile medicamentelor inovatoare cresc peste tot. În Olanda, partea din bugetul național al spitalelor cheltuită pentru aceste tratamente a crescut de la 0,6% la 10% în ultimii 15 ani, spune oncologul olandez van Harten.

Autoritățile norvegieneau fost nevoite să își refacă baza de date pentru a face loc mai multor zerouri din prețuri. Compania Novartis a doborât recordul cu Zolgensma, un tratament pentru atrofia musculară spinală, pe care l-au stabilit la 27 de milioane de coroane norvegiene (2,3 milioane de euro) – un preț „absolut lipsit de etică”, spune Anja Schiel, de la Agenția Norvegiană pentru Produse Medicale. În cele din urmă, a fost convenită o reducere confidențială în 2021.

Prețuri de 40 de ori mai mari decât cele de producție

Analiza Investigate Europe arată că țările din Europa plătesc prețuri extrem de diferite pentru medicamentele „miraculoase” împotriva fibrozei chistice. Vertex Pharmaceuticals, firma americană de biotehnologie care deține monopolul asupra tratamentelor, poate cere peste 200.000 de euro pentru tratamentul anual al unui pacient cu produsul inovator Kaftrio/Kalydeco – de peste 40 de ori mai mult decât costul de producție estimat, potrivit cercetătorilor britanici.

Firma contestă acest lucru, afirmând că prețurile nu sunt determinate de costurile de producție, ci de investițiile făcute în dezvoltarea lor, de riscul asumat și de valoarea lor pentru comunitate.

Medicamentele au fost lăudate pentru că i-au ajutat pe pacienții cu această boală rară care înfundă progresiv plămânii și poate duce la moarte prematură. Cu toate acestea, Vertex, care a avut vânzări de aproape 10 miliarde de dolari în 2023, pare să perceapă națiunilor mai sărace prețuri mai mari decât unora dintre vecinii lor mai bogați.

Analiza datelor corporate și a bugetelor de sănătate ale autorităților naționale oferă pentru prima dată o imagine a disparităților dintre țările ce achiziționează astfel de medicamente salvatoare de vieți. În Europa de Vest, Investigate Europe a comparat veniturile locale ale Vertex cu numărul oficial de pacienți care iau medicamentele companiei în 2022. Media, fără TVA, a fost estimată la aproximativ 71.000 de euro în Franța, 81.000 de euro în Italia, 87.000 de euro în Spania și 88.000 de euro în Olanda.

În comparație, cheltuielile medii pe pacient în unele țări din Europa Centrală și de Est par mai mari. În Republica Cehă, costul anual estimat în 2022 a fost de 140.000 de euro, potrivit datelor VZP, cel mai mare asigurător public al țării. „Acesta este costul real plătit pentru acest tip de tratament”, a precizat VZP, deși nu este clar dacă este luată în calcul vreo taxă.

Autoritățile lituaniene au încercat ani de zile să negocieze cu Vertex, pe fondul presiunii tot mai mari din partea presei și a grupurilor de pacienți. Guvernul a declarat în aprilie că este pregătit să plătească până la 8,4 milioane de euro pentru a cumpăra tratamentele Kaftrio și Kalydeco pentru până la 48 de pacienți. Ceea ce ar putea echivala cu 175.000 de euro pe persoană.

Țările europene cu venituri mici plătesc prețuri mai mari pentru medicamentele împotriva fibrozei chistice

Medicamentele ce salvează vieți vândute de Vertex Pharmaceuticals, sunt disponibile mai târziu și adesea la prețuri mai mari în Europa Centrală și de Est. Următoarele prețuri sunt estimate pentru Kaftrio, Kalydeco, Orkambi și Symkevi în 2022:

„Corelația inversă dintre numărul de pacienți și prețuri reflectă probabil diferențele în ceea ce privește puterea de negociere”, spune Valérie Paris, economist la OCDE, care a lucrat intens la stabilirea prețurilor produselor farmaceutice. „Mi se pare că ați făcut toate eforturile posibile pentru a obține prețuri nete, dar numai compania care vinde produsul sau autoritățile naționale ar putea confirma cu adevărat aceste date.”

Monika Luty, în vârstă de 27 de ani, a fost nevoită să părăsească Polonia în 2020, deoarece medicamentul nu a fost rambursat acolo. Ea a postat un videoclip online, implorând Vertex să îi dea Kaftrio. „Am simțit o dezamăgire imensă”, spune ea. „Trăind în UE, fiind poloneză, am fost discriminată pentru că nu eram nemțoaică sau de altă naționalitate pentru care tratamentul era disponibil. Nu ar trebui să existe discriminare în UE.”

Prietenii ei au ajutat-o să strângă peste 200.000 de euro prin crowdfunding, iar tatăl ei și-a vândut mașina pentru ca ea să poată cumpăra medicamentele din Germania. Văzând cât de eficiente erau, ea a trecut definitiv granița. „Am plătit zero, așa că plângeam pentru că a fost atât de ușor”, își amintește ea. „Pentru a obține medicamentele în Germania, tot ce aveam nevoie era o asigurare, un loc de muncă și să locuiesc acolo.”

Ulterior, Polonia a încheiat un acord de rambursare cu Vertex, iar Investigate Europe estimează că prețul per pacient în 2023 a fost de 109.000 de euro fără TVA. Mult mai ieftin decât prețul de listă al Vertex, dar totuși mai scump decât în alte părți din Europa.

Amenințarea cu refuzul de a negocia

O strategie tipică de menținere a status quo-ului de secretizare este amenințarea cu boicotarea piețelor.”Am purtat sute de astfel de negocieri”, spune Francis Arickx, șef al politicii farmaceutice la Institutul național belgian pentru asigurări de sănătate și invaliditate. „Amenințarea că firma nu se va așeza la masa negocierilor, o auzim tot timpul și o auzim peste tot.”

KCE, un institut finanțat de statul belgian, a încercat în 2016 să examineze acordurile secrete de reducere semnate de autoritățile naționale. Ei au dorit să prezinte rezultatele fără a divulga date protejate despre acorduri specifice.

După presiuni din partea Asociației farmaceutice belgiene, a fost publicat un studiu diluat, care a exclus orice analiză a acestor acorduri. Studiul a dezvăluit totuși că asociația a amenințat cu un proces înainte de publicare.

Atunci când un mare producător elvețian de medicamente a făcut presiuni pentru un preț mai mare în Austria, Clemens Auer susține că un reprezentant i-a amintit de investițiile pe care le făcuseră în această țară, lăsând să se înțeleagă că acestea erau în pericol dacă nu se ajungea la un acord favorabil. „Este întotdeauna același joc stupid, foarte primitiv”, spune el.

Medicamentele inovatoare generează două treimi din creșterea cheltuielilor cu medicamentele, în Europa

Cheltuielile pentru toate medicamentele pe segmente în Europa, în miliarde de euro, 2011-2021; creșterea cheltuielilor a fost determinată în mare parte de costurile pentru medicamente inovatoare și substanțe active noi:

Danemarca și Germania, două țări care permit companiilor să stabilească inițial prețurile oficiale în mod liber, sunt de obicei primele puncte de intrare în Europa. În practică, Danemarca impune anumite limite de preț „voluntare”, în timp ce Germania revizuiește fiecare medicament la un an de la introducere și poate solicita apoi modificări de preț.

Între timp, prețurile ridicate inițiale sunt folosite ca referință pentru alte state. Ceea ce se întâmplă în continuare în cele două țări este învăluit în secret. Spitalele daneze achiziționează cele mai scumpe medicamente cu reduceri confidențiale, dar aceste înțelegeri nu apar în Euripid, baza de date europeană privind prețurile, spun oficialii danezi.

Germania este și mai opacă. Aceasta s-a opus prin veto unei rezoluții a Organizației Mondiale a Sănătății privind transparența prețurilor, deși nici măcar nu face parte din Euripid.

„Întotdeauna le cerem companiilor „spuneți-ne, vă rog, prețul real în Germania”. Ei spun că nu știu”, a explicat sub protecția anonimatului un negociator european. „Pur și simplu nu pot să cred (că nu există reduceri confidențiale – n.red.), pentru că au o piață foarte puternică, ar putea obține cele mai bune prețuri din Europa. Poate că este posibil, dar eu chiar nu pot să cred”.

Țările mici nu contează. Un farmacist care lucrează pentru o filială maghiară a unei multinaționale producătoare de medicamente o spune fără menajamente: „Pentru o companie precum Novartis sau Pfizer, piața maghiară este o eroare de rotunjire”.

Ideea că industria este singurul câștigător real al acestui secret este răspândită printre negociatori precum Francis Arickx, care spune că Belgia a încercat și nu a reușit să limiteze clauzele confidențiale. „De fapt, se întâmplă contrariul; vedem o forță foarte clară a industriei de a menține contractele până când sosesc medicamentele generice sau biosimilare.”

Comisarul UE pentru sănătate, Stella Kyriakides, este conștientă de nenumăratele probleme. „Unde locuiești nu ar trebui să determine dacă trăiești sau mori”, a spus ea când a prezentat un nou set de legi anul trecut.

Legislația planificată a UE privind „pachetul farmaceutic” a fost întâmpinată cu rezistență, din partea industriei. Nu include însă măsuri de combatere a secretului sau a prețurilor confidențiale. Chiar și o încercare de a reduce exclusivitatea pe piață a firmelor farmaceutice a fost întreruptă de lobbyul industriei și al statelor membre.

„Prețurile medicamentelor sunt un domeniu de competență națională și sunt legate de bugetele naționale pentru sănătate”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru Investigate Europe.

„Cu toate acestea, așa cum se recunoaște în Strategia farmaceutică pentru Europa, o mai mare transparență în ceea ce privește informațiile despre prețuri ar putea ajuta statele membre să ia decizii mai bune de stabilire a prețurilor și de rambursare.”

Purtătorul de cuvânt a spus că executivul UE sprijină activitatea Euripid, baza de date europeană a prețurilor. Cu toate acestea, atunci când a fost contactată, Euripid a refuzat să furnizeze date despre numărul tot mai mare de acorduri confidențiale dintre state și companiile farmaceutice.

Acum vălul secretului ar putea deveni și mai gros. O nouă lege pentru „Cercetarea medicală” este în discuție în Parlamentul Germaniei. Dacă va trece, de fiecare dată când autoritățile ordonă o reducere de preț pentru că un medicament nu funcționează conform promisiunii, restul lumii nu va ști. Prețurile „oficiale” artificial ridicate sunt tot ce vor vedea.

Industria va fi încântată dacă se va întâmpla, spune Josef Hecken, șeful comitetului național pentru aprobarea noilor medicamente. „Medicamentele care beneficiază de reduceri mari aici vor fi vândute în altă parte ca aur”, spune el. „Șampaniile vor apărea în multe birouri corporative.”

