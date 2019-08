Nașul unuia dintre fii lui Adrian Năstase și fiul fostului chestor Marian Tutilescu – ultimii avansați în funcții guvernamentale de Viorica Dăncilă

de Mariana Bechir , 9.8.2019

În plin scandal privind incompetența unor șefi de instituții importante, premierul Viorica Dăncilă semnează două numiri controversate.

Noul președinte al Autorității Naționale a Consumatorilor (ANPC) este Horia Miron Constantinescu, nașul lui Andrei Năstase (fiului fostului premier Adrian Năstase), iar la Ministerul Muncii, secretarul de stat Mergeani Nicea a fost înlocuit cu Cătălin Marian Tutilescu, fiul fostului chestor de poliție Marian Tutilescu.

Horia-Miron Constantinescu a deţinut până acum poziţia de şef al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa.

Este nepotul lui Miron Constantinescu, istoric și sociolog marxist, dar și nașul de cununie al lui Andrei Năstase.

Horia Constantinescu a declarat, potrivit G4media, că este prieten cu doi dintre ”bodyguarzii” care l-au însoțit pe Liviu Dragnea la Înalta Curte de Casație și Justiție, pe parcursul judecării dosarului angajărilor fictive, cazul pentru care fostul lider al PSD execută condamnarea la trei ani și șase luni de închisoare.

Horia Constantinescu a declarat: ”Încerc să facem din această autoritate ceea ce ar trebui să fie, așa cum am făcut și la Constanța (…) Așa că vom implementa în teritoriu ceea ce a ieșit bine la Constanța. Vom multiplica de 42 de ori modelul Constanței. Am format o echipă grozavă acolo, am și ales pe cineva despre care mi-aș dori să îmi ia locul, e cineva care mi-a ținut locul de fiecare dată când lipseam. Dar eu cred cu tărie în întreaga echipă pe care mi-am format-o în Constanța”.

Cătălin Marian Tutilescu (foto) a deținut până acum funcția de comisar șef la Garda de Mediu Mehedinți. Vine la București pentru a lua locul unui secretar de stat provenit tot din Mehedinți, avocatul Nicea Mergeani, dar care avea șase ani de experiență la Inspectoratul Teritorial de Muncă din județul respectiv.

Angajarea lui Cătălin Tutilescu are loc exact înainte ca Executivul să înceapă reducerea posturilor de secretari de stat pentru a diminua cheltuielile cu personal.

Proiectul Ministerului de Finanțe prevede reducerea cu 50% a numărul total de posturi de secretar de stat, subsecretar de stat și de funcții asimilate funcțiilor de secretar de stat și subsecretar de stat la nivelul tuturor ministerelor, precum şi a celorlalte instituţii şi autorităţi publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor, a anunțat Executivul. Măsura ar putea fi luată săptămâna viitoare în cadrul reducerilor de cheltuieli operate pentru menținerea în deficitul de 3% din PIB.

Noul secretar de stat este fiul celebrului chestor Marian Tutilescu, fost șef al Inspectoratului de Poliție Mehedinți, fost adjunct al șefului Poliției Române, fost secretar de stat în MAI și implicat în mai multe scandaluri. După pensionarea în 2014, a lucrat patru ani în funcția de consilier al UE pentru reforma poliției din Republica Moldova.

Numele fiului său apare în dosarului fostului șef al PSD Mehedinți Constantin Duicu. Procurorii menționau că șeful Gărzii Județene de Mediu, Cătălin Marian Tutilescu, executa ordinele lui Constantin Duicu, care-i cerea să amendeze anumite firme.