Modificări la IMM Invest: Beneficiarii nu mai sunt obligați să păstreze personalul

de Razvan Diaconu , 13.8.2020

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a pus în dezbatere publică proiectul de OUG prin care plafonul total al garanţiilor ce pot fi acordate în programul IMM Invest va creşte, de la 15 miliarde de lei în prezent la 20 de miliarde de lei.

Între prevederi se remarcă aceea că beneficiarii programului nu vor mai fi obligaţi să păstreze personalul până la sfârşitul anului în curs.

Perioada de selecție a beneficiarilor și de emitere a scrisorilor de garanție/acorduri de finanțare va fi până la 31 decembrie 2020, iar perioada în care se poate efectua plata grantului va fi cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 31 octombrie 2021, inclusiv.

Bugetul Schemei de ajutor de stat aferent granturilor va fi majorat până la suma de 1,106 miliarde de lei, aproximativ 228,42 milioane de euro, în condiţiile creşterii plafonului total al garanţiilor care pot fi acordate în anul 2020 la suma de 20 miliarde de lei.

Sunt prorogate mai multe prevederi ale Legii 75/2020 care prevede „modificări ale criteriilor de eligibilitate și ale bugetului schemei cu un procent mai mare de 20%”, și pentru care ar fi necesară supunerea din nou a aprobării Comisiei Europene.

MFP spune că a trimis Comisiei Europene notificarea privind schimbările acestei scheme de ajutor de stat în mai, iar Legea a fost publicată în monitorul oficial în 10 iunie. Comisia a aprobat schema propusă de guvern în data de 7 august.

Pe larg, modificările aprobate de Comisia Europeană, propuse în proiectul de OUG, sunt următoarele:

modificarea perioadei de subvenționare a dobânzii pentru o perioadă fixă de 8 luni astfel încât și IMM-urile ce au accesat Programul într-o etapă ulterioară să beneficieze de aceleași avantaje ca și cele acceptate în prima etapă.

precizarea faptului că microîntreprinderile și întreprinderile mici pot opta pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru pentru ambele valori detaliate în cadrul Programului, respectiv crearea accesului acestora și la creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru de valori mai mari.

modificarea definiției beneficiarului programului, prin creșterea accesibilității beneficiarilor eligibili

modificarea structurii garanțiilor ce trebuie constituite în cadrul Programului și eliminarea necesității constituirii garanțiilor colaterale

eliminarea conditiei de eligibilitate prin care întreprinderile trebuiau să întâmpine dificultăți ca urmare a pandemiei COVID-19

eliminarea obligativității beneficiarilor prin care trebuiau să depună un document prin care se angajau să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a Programului până la data de 31 decembrie 2020

modificarea valabilității schemei de ajutor de stat în sensul în care perioada de selecție a beneficiarilor și de emitere a scrisorilor de garanție/acorduri de finanțare va fi până la 31 decembrie 2020, iar perioada în care se poate efectua plata grantului va fi cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 31 octombrie 2021, inclusiv.

suplimentarea bugetului Schemei de ajutor de stat la suma de 1,106 milioane lei, aproximativ 228,42 milioane euro, în condițiile creșterii plafonului total al garanțiilor care pot fi acordate în anul 2020 la suma de 20.000.000.000 lei.

Astfel, au fost prorogate prevederile Legii 75 / 2020 privind:

creșterea plafonului la 30 de miliarde de lei,

anumite condiții de extindere a categoriei beneficiarilor eligibili;

obligația ca FNGCIMM să publice lunar lista înscrierilor.

Și s-a mai adăugat posibilitatea ca microîntreprinderile și întreprinderile mici să acceseze credite de capitalul de lucru mai mari, de până la 5 milioane lei,

Rezultatele

La data de 3 august 2020, în cadrul Programului IMM INVEST România au fost acordate credite în valoare de 11,18 miliarde de lei unui număr de 13.220 beneficiari implicând o garanţie a statului în valoare de 9,61 miliarde de lei.

IMM Invest este cel mai mare program de susţinere a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România, demarat în ultimii 30 de ani.

Principalele avantaje aduse de acesta sunt următoarele: statul asigură până la 90% din valoarea creditului, dobânda creditelor este subvenţionată integral de stat cel puţin până la final de an, zero comisioane legate de garanţia statului, zero comision de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanţiei este de până la 72 de luni.

“Impactul financiar va fi pozitiv prin menţinerea în funcţiune a IMM-urilor existente implicit a numărului de angajaţi, situaţia actuală ducând spre o închidere masivă a IMM-urilor fără intervenţia statului printr-un ajutor consistent. La momentul acordării, garanţiile care vor fi emise în cadrul Programului nu reprezintă plăţi din bugetul de stat, ci determină exclusiv majorarea datoriei publice”, precizează iniţiatorii proiectului.

Programul IMM INVEST ROMANIA a fost aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018. În contextul pandemiei COVID această ordonanţă de urgenţă a fost ulterior modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, prin care au fost aduse o serie de îmbunătăţiri menite să asigure creşterea flexibilităţii şi accesului la finanţare a beneficiarilor programului.