Mitingul PSD împotriva abuzurilor a fost organizat de o agenție de turism – partidul a plătit 2 milioane lei

de Vladimir Ionescu , 4.2.2020

Curtea de Conturi a identificat câteva probleme legate de sumele cheltuite de PSD pentru organizarea a trei evenimente din 2018: Congresul din martie, mitingul din Piața Victoriei și Consiliul Național, din decembrie.

Toate cele trei evenimente nu au fost organizate de aparatul de partid, ci de o agenție de turism – Holiday Club SRL, pentru o valoare totală de 2.746.536 lei (aproape 585.000 euro). ​

Firma a fost înființată în 2016, are un singur angajat, iar cel mai bun an al său a fost în 2018, când a prins contractele cu PSD. Soțul celei care a înființat Holiday Club este cel care deține Ber’s New Solution, cu care PSD a încheiat contracte pentru închirierea aeronavelor folosite în deplasările externe ale liderilor social-democrați, scrie Europa Liberă România.

Contractele și facturile plătite:

Congresul PSD din 10 martie 2018 a costat partidul 403.118 lei (aproape 86.000 euro).

Pe 7 iunie 2018, PSD încheie un nou contract cu Holiday Club pentru mitingul din Piața Victoriei. Sunt emise două facturi, una de 1.091.189 lei (aproape 230.000 de euro) și alta de 954.472 (aproape 203.000 euro), cu specificația organizare miting iunie 2018.

Consiliul Național al PSD din decembrie 2018 a costat partidul aproape 300.000 de lei (aproape 64.000 euro).

Constatările Curții de Conturi:

Documentele prezentate pentru verificare nu au fost în stare să certifice realitatea și exactitatea serviciilor prestate și facturate beneficiarului și corelarea acestora cu contractele încheiate.

Documentele prezentate echipei de audit nu conțin date/informații de natură să certifice exactitatea contravalorii serviciilor decontate de partidul politic.

Peste 150.000 de oameni au fost aduși din toată țara la București, pe 10 iunie 2018, ca să îi asigure audiență și sprijin lui Liviu Dragnea în lupta liderului PSD cu ”statul paralel”.

Manifestarea s-a dorit o etalare a sprijinului de care se bucura liderul PSD în lupta apărării democrației de ”noua securitate”. Protestatarii, în mare majoritate derutați, au fost aduși cu autobuze din toate județele țării, liderii locali fiind într-o adevărată competiție din punct de vedere al capacității de recrutare și mobilizare de manifestanți.