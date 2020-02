Mircea Coșea / 4 mici exemple poloneze versus competitivitatea României

de Mircea Coşea , 23.2.2020

Ne plângem că nu prea găsim produse românești în rafturile supermarketurilor și că producătorii noștri naționali sunt omorâți de concurența străină . Unii zic că suntem victima mecanismului implacabil al concurenției pieței libere europene, alții zic că suntem victima propriei noastre incapacități de a folosi mecanismul pieței europene în avantajul nostru.

Pe cine să credem ? Cine are dreptate ?

Desigur, piața europeană este liberă dar asta nu înseamnă că nu este concurențională și că nu trebuie să luptăm pentru a obține avantaj . Teoretic, acest avantaj se poate obține prin transformatrea factorilor de avantaj comparativ în factori de avantaj competitiv.

Ce avantaje comparative avea România la data începerii negocierilor cu Uniunea Europeană ? Decidenții noștri politici de la acea dată, prezentau doi factori comparativi pe care îi considerau importanți : primul, o forță de muncă ieftină și bine pregătită, al doilea , un potențial agro-alimentar apt de a hrăni o populație de cca. patru ori mai mare decât cea a României.

În ce situație suntem după mai mult de un deceniu de la aderare ? Am pierdut primul factor prin migrare și disfuncționalități ale actualului sistem de educare și pregătire a forței de muncă. Am rămas în posesia unui factor de avantaj comparativ, potențialul agro-alimentar, dar nu am reușit să-l transformăm în avanataj competitiv.

4 mici exemple poloneze

Există soluții pentru a transforma avantajele comparative în avantaje competitive? Să ne uităm puțin la căteva exemple din Polonia.

1- Cazul merelor poloneze: cel mai mare producător european și al doilea din lume

Stabilită oficial la 4,8 milioane de tone, producția poloneză de mere este probabil de peste 5 milioane de tone. Aceasta reprezintă 37 % din recolta totală de mere a UE.

În ultimul deceniu, Polonia și-a modernizat și dezvoltat considerabil livezile datorită subvențiilor europene. Între ajutorul european și sprijinul de stat, producătorii au putut beneficia de contribuții financiare care acoperă până la 80% din costurile de dezvoltare și restructurare suportate în fermele lor. Prin dublarea producției sale de mere, Polonia a devenit al doilea cel mai mare producător din lume la egalitate cu Statele Unite.

Aproximativ 70% din recolta poloneză a fost transformată în concentrat, Polonia devenind al doilea exportator mondial de concentrat după China.

Care este explicația succesului în obținerea acestui avantaj competitiv ?

Experții Uniuneii Europene au dat explicația : strategie agresivă de cucerire lansată pe noi piețe, susținerea intituțională și exploatarea unor lacune ale legilației europene în ceea ce privește aplicarea la un nivel inferior a normelor sociale, de mediu și de sănătate.( Vezi : Daniel Sauvaetre. Association Nationale Pommes Poires. Agriculture et Environnement. 29/04.2019).

2- Polonia exportă în Norvegia … somon

Merele nu reprezintă un caz singular al succeselor poloneze.

Decidenții politici polonezi au conștientizat dificultatea axării pe atribute de competitivitate specifice tehnologiilor înalte și au exploatat unele tendințe ale comerțului mondial cu produse alimentatre.

Astfel, Polonia este cel mai mare exportator de produse de somon în Norvegia.

Cel mai mare fabricant mondial de produse din somon ”Marine Harvest” prelucrează 70% din somonul de cultură norvegian în fabricile poloneze ( Vezi : Pauline Kletti : ”Mon beau saumon, roi de poissons” Contrepoints 56/2019), reexportându-l nu doar în Norvegia ci în întreaga lume.

3- Cel mai mare producător european de mâncare pentru animale de companie

Ca urmare a cooperării cu gigantul mondial Nestle Purina, Polonia a devenit cel mai mare producător european de mâncare pentru animalele de companie.

Cea mai mare parte a producției se face în fabrica de la Wroclaw – unde compania a intrat cu un capital de 96,2 milioane dolari.( Vezi : ”This policy is what we call creating shared value.” Polandin.com).

4- Ceai pentru China, pește pentru Japonia, melci pentru Franța

Retailerii polonezi reuşesc să pătrundă pe dificila piaţă chineză prin intermediul platformelor online, exporturile de produse alimentare poloneze către China au crescut cu 76% în timp ce cele către Japonia au crescut cu 73%. Alimentele livrate către China în perioada ianuarie-mai 2019 au fost de 74,9 mil. euro. Unele date statistice ( vezi : Polandin.com) sunt chiar surprinzătoare, relevând că anul trecut Polonia a livrat ceai medicinal și de fructe de 2,75 mil. euro către China, dar şi fileuri de peşte de 1,15 mil. euro către Japonia.

Polonia a devenit cel mai mare exportator de melci pe piața franceză considerată cea mai importantă consumatoare a acestui produs (Vezi”L’escargot de Pologne à la conquête des tables européennes”. RelaxNews 20/2019).

De la merele poloneze la magiunul de Topolonevi

România se situează între primele cinci locuri în UE la producția de crereale și floarea soarelui:

dar nu le prelucrăm intern, ceea ce înseamnă că cedăm avantajul competitiv celor care prelucrează propria noastră materie primă și o exportă cu valoare adăugată competitivă pe piața comunitară și, paradoxal, chiar pe piața noastră.

Se poate explica această situație prin faptul că suntem victima ” cinicului și distructivului” mecanism concurențional european? Ne-a interzis Europa să producem ulei din semințele noatre de foloarea soarelui, pentru a da fabricilor din Ungaria această posibilitate?

Sau ne-a interzis să facem noi coca pentru pâine pe care o importăm congelată din te miri unde ?

Ne-a interzis ca recolta imensă de tomate a Programului Tomata să fie prelucrată în banalul bulion chiar în România , obligându-ne să vindem roșiile la export și să importam bulion ?

Nimeni nu ne-a cerut așa ceva. Se întâmplă să pierdem avantajele competitive pentru că suntem incapabili să realizăm un sistem eficient de valorificare a avantajelor noastre comparative chiar prin utilizarea crenelelor pe care le oferă piața unică europeană.

Mai mult, nu suntem capabili nici să realizăm condițiile interne ca unele produse într- adevăr de excepție să devină avantaj competitiv.

Este cazul Magiunului de Topoloveni care, lipsit de orice ” protecție și susținere internă” este atacat ca brand de competitivitate chiar de către mediul economic românesc. Mai multi producatori cu renume din industria alimentară au declarat război deschis producatorului tradițional al magiunului de prune, Sonimpex Topoloveni, o afacere de familie care a reusit sa resusciteze si să promoveze in Europa acest produs tradițional românesc. Greii din industria alimentara, precum Olympia si Răureni, au atacat piața magiunului, sesizand potențialul european al unui produs care devenise un brand în sine, magiunul de prune. Nici unul dintre atacanți nu a reușit să se impună pe piața europeană dar au reușit să oprească ascensiunea spre competitivitate a unui produs românesc.

Puteau fi găsite alte căi de cooperaree, asociere sau simplă colaborare în folosul fiecăruia și al promovării produsului românesc ar nu s-au găsit .

După ce am văzut exemplul polonez, la întrebarea : cine este vinovat pentru imposibilitatea pe care o avem de a ne transforma factorii de avantaj comparativ în factori de avantaj competitiv nu putem avea alt răspuns decât : superficialitatea și lipsa oricărei strategii a politicii economice românești.