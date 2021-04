Ministrul Sănătății anunță suplimentarea locurilor pentru bolnavii COVID în spitalele din Capitală

de Vladimir Ionescu , 4.4.2021

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu (foto), a anunțat suplimentarea numărului de paturi pentru bolnavii Covid în spitalele din Capitală. Decizia a fost luată după ce duminică s-a înregistrat un record de pacienți internați, la nivel național.

Vlad Voiculescu a mai anunțat că, în prezent, sunt 167 de copii cu COVID internaţi, dintre care 16 la terapie intensivă, și a remarcat că există inclusiv persoane care nu doar că ajung să fie internate în spital, ci dezvoltă forme grave ale bolii.

„Am mers către spitale la care ne-ar fi plăcut să nu trebuiască să apelăm, am mers pentru suplimentarea paturilor, am mers către spitale cu tradiție în tratarea bolilor cronice, am mers către Institutul Fundeni – și avem acolo un număr de 70 de paturi cu oxigen și un număr de 14 paturi de Terapie Intensivă care fie sunt disponibile deja, fie sunt în pregătire. Am mers către Institutul Oncologic București și avem un număr de 5 paturi de Terapie Intensivă și alte 5 paturi pentru terapie acută, care sunt disponibile. 35 de paturi la Spitalul Colentina, două paturi de Terapie Intensivă la Spitalul Gerota, la Colțea 16 paturi cu oxigen”, a spus Vlad Voiculescu, potrivit Mediafax.

Acesta a anunțat și creșterea numărului de paturi din unitățile mobile.

„Avem, de asemenea, o creștere a numărului de paturi avizate în unitățile mobile, acele unități din curțile spitalelor. Vorbim de o creștere de la 8 la 12 paturi la fiecare mașină și vorbim de o creștere la 45 a paturilor de la Spitalul Pantelimon. Începând cu ziua de mâine vom avea de asemenea 12 paturi în plus la Victor Babeș în București”, a mai spus ministrul Sănătății.

Acesta a spus că au fost înregistrate duminică două recorduri, în ceea ce privește numărul pacienților internați și cel al pacienților internați la ATI. Voiculescu a spus că în spitale sunt 13.714 pacienți, iar 1.456 de pacienți sunt doar la secțiile ATI.

„Vedem că soluţiile peste tot în lume sunt mai mult sau mai puţin asemănătoare şi peste tot soluţiile nu sunt individuale, sunt colective. De multe ori, salvarea este colectivă se găseşte doar dacă punem cu toţii umărul. (…) Prioritatea zero este salvarea de vieţi şi limitarea la un minimum a deceselor evitabile. O altă prioritate este limitarea problemelor socio-economice care derivă din această situaţie. Este un moment important de solidaritate pentru noi toţi. (…) Acest val trei nu ar trebui să-l judecăm doar prin prisma cifrelor, acest val trei vine peste valurile anterioare care au lăsat în urma lor un număr de pacienţi în secţiile de terapie intensivă, acest val vine cu un număr de pacienţi care intră în secţii deja ocupate”, a declarat Vlad Voiculescu.

Ministrul afirmă că sunt familii întreg care ajung la spital, se observă scăderea vârstei pacienţilor cu forme grave dar şi la pacienţi fără comorbidităţi particulare.