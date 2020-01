Ministrul Muncii: Există un surplus de 150.000 de angajați în administrație, vor fi scăderi

În administrația statului există un surplus de aproximativ 150.000 de salariați, motiv pentru care se va opera o reducere a personalului, după o analiză riguroasă, a declarat marți seara ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

Restructurările vor fi făcute după o analiză riguroasă a explicat ministrul:

Nu e vorba de a fi înlocuiţi total, parţial, aşa, fără nicio analiză (…)

Eu vă spun cinstit că optica acestui cabinet este să se facă o evaluare cât se poate de serioasă. Nu ştiu dacă o să fie farmacie, dar eu cel puţin mă ţin serios de treabă. Nu am răzbunări, nu am nimic cu nimeni, dar am evaluat cu toată rigoarea.

Unde este eficienţă, unde am nevoie de oameni cu o anumită calificare, încerc să comasez anumite direcţii şi anumite servicii în care consider că o împreunare a expertizei, de exemplu în partea de statistică şi de analiză de date, eu cred că toate deciziile care s-au luat în ultimul an cu privire la salarizare s-au luat inerţial, s-au luat istoric. Nu a făcut nimeni o analiză în profunzime. (…)

Deci vom face o analiză, în mod evident vor fi nişte scăderi, dar nu vor fi făcute nici cu răzbunare şi nici cu dorinţa de a demonstra ceva, ci doar de a eficientiza.