Ministrul Finanțelor: Vrem dobânzi reale zero sau chiar negative. România se împrumută la cele mai mari costuri din UE

de Alexandra Pele , 5.8.2020

Ministrul Finanțelor Publice (MFP), Florin Cîțu, susține că economia românească are nevoie de dobânzi reale zero sau chiar negative, în contextul în care costul mediu de împrumut al statului pe termen lung a fost, în iulie, de 3,9%, față de 2,2% costul Ungariei, 1,3% al Poloniei sau 0,9% al Cehiei, potrivit celor mai recente date Eurostat.

”România are nevoie, așa cum vedem în toată lumea, și de dobânzi reale zero sau și mai bine, negative”, a comentat ministrul Florin Cîțu, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a anunțat că a redus semnificativ planul de împrumuturi pentru luna august. Statul a împrumutat sume record în primele șapte luni ale anului. Acestea s-au ridicat la echivalentul a 89 de miliarde de lei, din care în jur de jumătate de la investitorii locali, iar diferența prin trei ieșiri pe piețele financiare internaționale, potrivit calculelor cursdeguvernare.ro. Necesarul de finanțare al statului a fost revizuit în creștere cu 40% în acest an, la 120 de miliarde de lei.

România are, potrivit datelor Eurostat, cele mai mari costuri de finanțare din UE. Dobânzile medii cerute de investitori în iulie pentru a finanța statul pe termen lung (zece ani) au fost de 3,89% pe an, față de media UE de 0,4% pe an.

Sursă: Eurostat

”Avem un buffer la nivel record, în contul nostru de la BNR. Am injectat lichiditate în economie la un nivel record. În special pentru că am investit cele mai mari sume în primele șapte luni din ultimii zece ani”, a mai precizat Florin Cîțu.

Asta în condițiile în care statul a împrumutat cu circa 10 miliarde de lei în plus de pe piața internă față de valorii indicate în prospectele lunare.

”Trecem printr-o perioadă de criză fără precedent și politica economică, fiscală + monetară trebuie să fie stimulativă (sau, mai clar, să nu afecteze creșterea economică)”, a mai punctat ministrul.

Florin Cîțu a precizat că nu se așteaptă ca România să intre în recesiune tehnică în acest an (să înregistreze două trimestre consecutive de scădere economică), dar și că anul viitor vom avea cea mai mare rată de creștere economică din UE.