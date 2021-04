Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar din primul trimestru este cu 0,4% mai mic decât cel de anul trecut

de Alexandra Pele , 6.4.2021

Deficitul bugetar din primul trimestru este cu 0,4% mai mic față de cel din aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a unei bune colectări în martie, a declarat, luni seara, ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare.

În primele două luni din 2021, bugetul general consolidat s-a închis cu un deficit de 12,8 miliarde de lei, echivalentul a 1,1% din PIB și cu 54% peste nivelul din ianuarie-februarie 2021.

“Vestea bună pe care vreau să v-o dau este că, totuși, o să vedeți datele consolidate din martie care arată foarte bine. Adică deficitul pe trimestrul I 2021 raportat la deficitul pe 2020 scade cu 0,4%. Este o scădere de deficit balansată de rezultatele de colectare din martie. Ca atare, per total, o să vedeți un rezultat bun raportat la anul trecut, deși suntem în pandemie”, a declarat Alexandru Nazare, la Antena 3.

În ceea ce privește creșterea datoriei publice, ministrul Finanțelor a subliniat că a avut loc în toate statele membre, nu doar în România, din cauza efectelor pandemiei.

“Cu toții ne-am confruntat cu o pandemie. Toate cifrele au fost date peste cap și evident toate statele au apelat la împrumuturi. De ce au apelat la împrumuturi? Pentru că împrumuturile acoperă deficitele. De ce au crescut deficitele? Pentru că au fost cheltuieli imense neprevăzute care au ținut de modul în care a avut efect pandemia în economie în general și de cheltuielile suplimentare în sistemul de sănătate”, a explicat șeful de la Finanțe.

Deficitul bugetului consolidat a urcat la 1,14% din Produsul Intern Brut după primele două luni ale acestui an, de la 0,33% din PIB în ianuarie 2021 și 0,73% din PIB în aceeași perioadă a anului trecut.

După primele două luni ale anului trecut, execuția bugetului general consolidat indica un deficit de 0,73% din PIB, respectiv 8,3 miliarde de lei.

Ministrul Finanțelor Publice a precizat totodată că România va fi evaluată de către Comisia Europeană, pe procedura de deficit excesiv în aprilie și la începutul lui mai, la care se adaugă evaluări iminente ale agențiilor de rating. În opinia sa, acestea ar trebui să fie pozitive.

”Avem în față în primul rând niște evaluări ale agențiilor de rating, două în aprilie și în toamnă. Și mai avem în aprilie și început de mai evaluarea Comisiei pe procedura de deficit excesiv. România nu are voie să nu performeze în această evaluare. Este absolut necesar ca la momentul evaluării Comisiei să fim evaluați pozitiv”, a declarat Alexandru Nazare.

El a adăugat că, în acest sens, bugetul a fost construit de la început în consultare cu experții de la Comisie și au avut loc discuții cu toți comisarii care au atribuții în servicii financiare.

“Vorbesc de Paolo Gentiloni (comisarul european pentru economie, n. r.), de Valdis Dombrovskis (vicepreședintele executiv CE pentru o economie în serviciul cetățenilor, n. r.) și de domnul Hahn (comisarul responsabil cu bugetul și administrația, Johannes Hahn, n. r.) (…) Am reluat imediat dialogul cu ei și am ținut o comunicare – și tehnică și politică – strânsă până în momentul în care am aprobat bugetul. De aceea cred că la evaluarea aceasta toate eforturile pe care le-am făcut să revenim la un traiect de ajustare fiscal bugetară sustenabilă vor fi apreciate de Comisie”, a mai spus ministrul Finanțelor.