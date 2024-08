Ministerul Finanțelor lansează joi o nouă misiune de titluri de stat Fidelis, cu dobânzi de până la 7%

Ministerul Finanţelor va vinde în perioada 8 – 20 august titluri de stat din a patra emisiune Fidelis din acest an pentru populaţie. Donatorii de sânge primesc un punct procentual în plus la dobândă, pentru titlurile cu scadența la 1 an.

A patra ediţie a programului de titluri de stat Fidelis va conţine titluri de stat în lei, cu scadenţe de 1 an şi 5 ani şi dobânzi anuale de 5,80% şi, respectiv, 7%, şi titluri de stat în euro, cu scadenţe de 1 an şi 5 ani şi dobânzi anuale de 4%, respectiv, 5%.

„Lansăm o nouă emisiune Fidelis, care a devenit deja unul dintre instrumentele de investiţie preferate ale românilor. Dovadă că de la începutul anului 2024 am avut peste 47.500 de subscrieri şi peste 7.160.000 de lei investiţi. Menţinem în continuare şi condiţiile speciale pentru donatorii de sânge, ca parte a aportului nostru la campania România are sânge de rocker, acum şi de investitor. România nu a arătat niciodată mai bine în ceea ce priveşte donarea de sânge: avem o creştere a numărului donatorilor de peste 20% în primul semestru din 2024”, a declarat Marcel Boloş.

Tranşa dedicată donatorilor de sânge se va aplica pentru titlurile de stat emise în lei, cu scadenţă la un an, având o dobândă de 6,80%. De asemenea, un alt beneficiu oferit donatorilor este scăderea de zece ori a pragului minim de subscriere, de la 5.000 de lei la 500 lei. Pot beneficia de condiţiile avantajoase ale noii emisiuni persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu 1 martie 2024.

„Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei şi în euro, prin intermediul băncilor partenere BT capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale şi Alpha Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti”, se arată în comunicatul Ministerului Finanțelor.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.

„În procesul de subscriere a titlurilor de stat Fidelis nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital sunt neimpozabile. De asemenea, există posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadenţă, primind dobândă aferentă perioadei de deţinere”, mai precizează Ministerul de Finanţe.

