România are nevoie de o mai bună politică a medicamentelor, este de părere Mihai Diaconu, secretar de stat în cadrul Ministerul Finanțelor Publice (MFP), care nu exclude posibilitatea introducerii unei taxe clawback redusă pentru anumite tipuri de medicamente, cum ar fi cele produse în România sau cele inovative.

”Taxa clawback poate fi redusă, dar poate în România am avea nevoie de o mai bună politică a medicamentelor. Am putea să gândim o formulă de clawback în care pentru anumite medicamente produse în România taxa este mai mică. Astfel am asigura, pe de o parte, atragerea investițiilor în România, investiții care au factor multiplicator în economie (…). La fel poate fi și cu medicamentele inovative. Aici rolul MFP este limitat. Suntem deschiși, intervenim”, a declarat Mihai Diaconu marți, în cadrul conferinței ”Banul investit în Sănătate și multiplicarea lui în economie: legătura dintre investițiile în Sistem și speranța de viață sănătoasă activă”, organizată de CursdeGuvernare .

Mihai Diaconu a precizat totodată că în urma modificărilor prevăzute de PNRR, investițiile majore în sănătate vor avea asigurată o predictibilitate a finanțării din punct de vedere bugetar.

”Poate uneori ne-a lipsit această predictibilitate multi-anuală. Bugetul are caracter anul și într-adevăr, uneori, au fost poate blocaje administrative cauzate de nealocarea în cel mai eficient mod a anumitor resurse. Din perspectiva noastră nu vor mai fi probleme de predictbilitate din punct de vedere bugetar, în asigurarea investițiilor semnificative în sănătate în viitor”, a declarat secretarul de stat.



Referitor la cheltuielile de sănătate, el a precizat că în perioada 2015-2022 acestea au crescut cu 143%, de la 28 de miliarde la circa 68 de miliarde de lei.

”Dacă în anul 2015 aveam o pondere de aproximativ 3,9% pentru domeniul Sănătății, în anul 2021 a crescut la 5,4% alocarea, iar prognoza pentru 2022 este de 5,2%. Sigur, în funcție de necesarul suplimentar de finanțare, dacă este cazul, cu ocazia rectificărilor bugetare, poate fi analizată necesitatea suplimentării acesteia”, a declarat oficialul MFP.