Michael Horodniceanu, care a revoluționat traficul din New York, îl va consilia pro bono pe Nicușor Dan

Există în toată o problemă legată de COVID-19 și trebuie luată în considerare. Cu toate că folosirea transportului public nu contribuie în mod necesar la propagarea acestui virus, oamenii sunt atenți să nu circule prea mult cu transportul public, deși e un lucru necesar în orice mare capitală. Dar folosirea de biciclete și mersul pe jos sunt importante și asta e tendința în marile orașe. New York își mărește substanțial rețeaua de piste de biciclete și una dintre propunerile pe care le-a făcut universitatea a fost de a crea legături, de poduri speciale pentru pietoni și biciclete, nu pentru mașini”.

Bucureștiul este la ora actuală într-o fază în care lumea se folosește mult prea mult de mașini particulare, nu există un mod în care oamenii să meargă până la un punct cu mașina, să o lase acolo și să se folosească de transportul public. Bucureștiul, într-un fel, din punct de dezvoltare urban, arată mai mult ca Parisul decât ca New Yorkul, străzile sunt mai mici, dar sunt foarte multe locuri în care se pot face îmbunătățiri care să creeze posibilitatea unei mișcări mult mai fluide. Când am fost în București, am văzut că cel mai bun lucru era să merg pe jos sau să iau transportul public, altfel era absolut imposibil”, a spus el.