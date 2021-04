Martie 2021 – sub efectul scumpirii carburanților, inflația anuală a rămas peste 3%

de Marin Pana , 13.4.2021

Inflația anuală s-a diminuat la 3,05% conform datelor publicate de INS, după ce prețurile au majorat în luna martie 2021 cu 0,38 %. Efectul de bază favorabil (inflație lunară 0,50% în martie 2020) a fost puternic atenuat de majorarea considerabilă (+2,11%) a prețurilor la combustibili, care a dat aproape jumătate din scumpirea de ansamblu.

Inflaţia MEDIE anuală (aprilie 2020 – martie 2021 față de aprilie 2019 – martie 2020) s-a stabilizat la 2,6% pe metodologia națională încă de la finele anului trecut, în timp ce valoarea calculată pe model european IAPC s-a situat la 2,1%. De reținut și faptul că valoarea CORE2 ajustat a rămas neschimbată într-o zonă dezirabilă, la 0,23% pe lună.

Prețurile produselor alimentare au crescut cu 0,38%, sub efectul majorării sezoniere a prețurilor la legume (+1,41% în februarie, dar -7,79% față de aceeași lună a anului precedent) și a unor creșteri consemnate la mai multe produse, precum ulei comestibil (+0,86% și +10,06% pe ultimele 12 luni) sau produse de morărit și panificație (0,41%, respectiv 4,76%), în legătură cu recolta slabă de anul trecut.

Deocamdată, creșterea anuală a prețurilor la produsele alimentare (+1,59%) s-a situat per total cu mult sub indicele general de inflație. Tocmai de aceea, însă, spațiul rămas pentru lunile următoare se anunță a fi destul de important. Relevant, eternul cartof – care a dat bătăi de cap indicelui de inflație -, deși s-a scumpit cu 2,65% de la începutul anului, este cu aproape 35% sub prețul din urmă cu 12 luni.

Inflația CORE 2 ajustat a rămas stabilă

Valoarea semnificativ mai redusă față de indicele general de majorare a prețurilor a indicatorului de inflație aflat sub influența politicii monetare, CORE 2 ajustat, reflectă impactul major al evoluțiilor nefaste la combustibili (deja mai scumpi cu 6,38% după primul trimestru al anului), secondat de prețurile volatile, prin intermediul scumpirii sezoniere a legumelor (+5,64% în T1 2021).

În contextul unei evoluții nefaste a tarifelor la energia electrică la începutul anului, rezultatul de inflație a urcat marginal peste nivelul anticipat de BNR pentru finalul T1 2021. Deși a reușit să se mențină foarte aproape de țintă, inflația medie anuală de 2,6% ar urma să crească pe parcursul lui 2021, dar va rămâne în marja permisă, pentru ca IPC să revină spre nivelul optim la mijlocul anului viitor.

În continuare, efectul de bază nu ne avantajează pe parcursul următoarelor trimestre, iar valorile estimate reflectă dificultatea de a de reedita valorile lunare relativ scăzute consemnate în 2020.

Dat fiind că deja am ajuns cu creșterea prețurilor pe 2021 la 2,14%, va trebui gestionată prudent politica de venituri, pentru a ne încadra în spațiul rămas până la 3,40%, prevăzut pentru finalul anului.