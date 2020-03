Mario Draghi, fostul președinte BCE: Creșterea datoriilor publice este obligatorie. Alternativa e distrugerea permanentă a capacităților de producție și a bazei fiscale

de Alexandra Pele , 26.3.2020

Guvernele europene nu au timp de pierdut și trebuie să fie pregătite pentru o ”mobilizare totală” a sectorului financiar pentru prevenirea pierderilor de locuri de muncă, pentru salvarea companiilor și prevenirea unei catastrofe economice generate de pandemia de Covid-19, scrie fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, într-un editorial publicat în Financial Times.

Draghi, a cărui mandat de opt ani a expirat în octombrie, este de părere că soluția va presupune, inevitabil, o creștere considerabilă a datoriilor publice. Pe de altă parte, pierderile de venituri din sectorul privat și creșterea gradului de îndatorare vor trebui absorbite de bilanțurile guvernelor.

”Niveluri mult mai ridicate ale datoriilor publice vor deveni o caracteristică a economiilor noastre și vor fi însoțite de anularea datoriilor private”, scrie economistul italian, a cărui mandat la BCE a fost marcat de angajamentul de a face ”orice e nevoie” pentru a salva zona euro, în timpul crizei datoriilor publice din 2012.

Singurul mod eficient prin care guvernele europene ”pot interveni în orice crăpătură a economiei este mobilizarea totală a întregului sector financiar”, a comentat Draghi, adăugând că băncile, în particular, se extind la nivelul întregii economii și ”pot crea bani instant prin permiterea overdraft-urilor și a deschiderii de linii de credit”.

Cum prevenirea pierderilor de locuri de muncă este esențială, băncile trebuie să împrumute rapid companiile, la dobânzi zero, a adăugat fostul președinte BCE. Și cum acest lucru ar însemna că acestea s-ar transforma într-un vehicul de transmitere a politicilor publice, capitalul de care au nevoie trebuie pus la dispoziție de guverne, sub formă de garanții de stat pentru toate overdraft-urile și liniile de credite create suplimentar. Draghi insistă asupra faptului că împrumuturile trebuie să aibă dobânzi zero, indiferent de costurile la care s-ar împrumuta în mod obișnuit companiile sau statele.

Draghi susține că datoriile publice trebuie să crească, alternativa fiind o ”distrugere permanentă” a capacității de producție și a bazei fiscale, care ar fi ”mult mai distructive pentru economie și creditul guvernamental”.