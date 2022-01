Guvernul României s-a achitat de sarcina atingerii celor 23 de jaloane și ținte aferente anului 2021 asumate prin PNRR în penultima zi a anului trecut, când în ședința de guvern din 30 decembrie a aprobat majoritarea covârșitoare a a acestora.

A fost partea cea mai ușoară a sarcinii: aceste prime obiective au fost simplu de atins pentru că a fost vorba în general de simple chestiuni de natură birocratică legate de PNRR, nu de decizii legate de reforme sau de derularea investițiilor.

Urmează partea cu adevărat grea: în lista celor 42 de obiective de atins până în iunie 2022 figurează primele legi cu importante mize economice sau care depind de voința politică comună a coaliției de guvernare.

E vorba de primele reforme ale legii achizițiilor publice, de reforma administrației și a Agenției Naționale a Bunurilor Indisponibilizate. Și, de exemplu, de semnarea contractelor pentru capacitățile de producție a hidrogenului, de licențierile 5G sau de contractul de realizare a cloud-ului guvernamental.

României i-au fost repartizate de Bruxelles aproximativ 29 miliarde euro pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, din care a primit deja avansul pentru componenta de granturi, 1,8 miliarde euro, iar în ianuarie urmează să intre în conturile BNR alte 1,9 miliarde euro, avansul pentru componenta de creditare.

Restul banilor vor fi eliberați în tranșe, în măsura în care:

banii de avans sunt cheltuiți efectiv pe proiecte și

auditul Comisiei Europene constată îndeplinirea îndeplinirea țintelor de reformă și a obiectivelor de investiții

În cea de-a doua situație, dacă se constată neîndeplinirea angajamentelor asumate, se blochează în cel mai fericit caz finanțarea unor întregi componente din PNRR.

Auditul Comisiei Europene are loc de 2 ori pe an, iar calendarul de tinte de atins în prima jumătate a acestui an arată astfel:

Cele 22 de ținte de atins până în martie 2022

Intrarea în vigoare a legii de aprobare a programului național ”prima conectare la apă și canalizare”- termen T1 2022

Intrarea în vigoare a Ordinului de Ministru pentru asigurarea unor standarde de echipare a școlilor cu echipamente tehnologice și educaționale – termen T1 2022

Intrarea în vigoare a legislației și normelor de aplicare privind tichetele de muncă pentru lucrătorii casnici – termen T1 2022

Intrarea în vigoare a Legii privind protecția avertizorilor – termen T1 2022

Reforma achizițiilor publice: Intrarea în vigoare a modificărilor legislației privind căile de atac (Legea 101/2016)

Intrarea în vigoare a modificărilor care să asigure sustenabilitatea Pilonului 2 de pensii – termen T1 2022

Selectarea administratorului schemei de ajutor pentru digitalizarea IMM-urilor– termen T1 2022

Operaționalizarea organizațiilor de management al destinației, cartografierea zonelor optime de destinație turistică– termen T1 2022

Adoptarea planului de acțiune pentru utilizarea patrimoniului cultural în vederea creșterii competitivității sectorului turistic – termen T1 2022

Semnarea contractului de asistență pentru elaborarea Planului de măsuri de reformare a guvernanței – termen T1 2022

Promovarea a 12 rute turistice/culturale, situri incluse în aceste rute – termen T1 2022

Intrarea în vigoare a cadrului de reglementare privind cicloturismul – termen T1 2022

Intrarea în vigoare a metodologiilor și a procedurilor de îmbunătățire a raționamentului în materie de politici publice și a planificării și simplificării administrative – termen T1 2022

Intrarea în vigoare a legii de aprobare a strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 – 2025 – termen T1 2022

Operaționalizarea unei structuri care să asigure implementarea unui mecanism eficace de control al calității în materie de reglementare– termen T1 2022

Instrumente financiare pentru sectorul privat. Fondul pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes – instituirea instrumentului financiar și adoptarea politicii de investiții – termen T1 2022

Instituirea unei scheme naționale de sprijin pentru renovare și renovare integrată energetic și din punct de vedere al eficienței – termen T1 2022

Lansarea procedurii de ofertare pentru proiecte de producție de energie din surse regenerabile (eoliană/solară)– termen T1 2022

Prezentarea raportului de analiză a opțiunilor privind arhitectura cloud-ului guvernamental, cu recomandări aferente – termen T1 2022

Lansarea cererii de granturi pentru sprijinirea IMM în formarea în domeniul competențelor digitale – termen T1 2022

Intrarea în vigoare a cadrului legal pentru înrolarea obligatorie în SPV a contribuabililor persoane juridice – termen T1 2022

Operaționalizarea planului comun de acțiune ANAF și Inspecția Muncii pentru prevenirea și limitarea fenomenului de evaziune a muncii la negru/gri– termen T1 2022

Alte 20 de ținte de atins până în iunie 2022

Intrarea în vigoare a Legii zonelor metropolitane – termen T2 2022

Intrarea în vigoare a actului normativ pentru înființarea Comisiei interinstituționale de analiză a cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității- termen T2 2022

Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru dezvoltarea capacității de management al serviciilor de sănătate și al managementului resurselor umane din sănătate – termen T2 2022

Modificarea Legii privind economia socială și a normelor de aplicare – termen T2 2022

Semnarea contractelor cu municipalități pentru construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe – termen T2 2022

Intrarea în vigoare a legislației privind cadrul strategic de dezvoltare al resurselor umane din sănătate – termen T2 2022

Adoptarea prin HG a strategiei naționale pentru siguranța rutieră– termen T2 2022

Înființarea Centrului Național de coordonare velo, care începe dezvoltarea aplicației eVelo – termen T2 2022

Operaționalizarea comitetului interinstituțional privind schimbările climatice – termen T2 2022

Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea ANABI – termen T2 2022

Intrarea în vigoare a legii care stabilește profilul viitorului cadru didactic și modalitatea de evaluare a competențelor digitale în examenul de grad didactic – termen T2 2022

Intrarea în vigoare a legislației privind sporirea calității mediului de învățare – termen T2 2022

Cereri de propuneri pentru renovare și renovare integrată energetic și din punct de vedere al eficienței – termen T2 2022

Intrarea în vigoare a Strategiei naționale a locuirii și a planului de acțiune în vederea îmbunătățirii calității locuințelor pentru categorii și grupuri defavorizate – termen T2 2022

Semnarea contractelor pentru construirea unei capacități de electrolizoare noi de cel puțin 100 MW – termen T2 2022

Intrarea în vigoare a HG de aprobare a metodologiei de elaborare, monitorizare și raportare a programelor bugetare– termen T2 2022

Intrarea în vigoare a Legii privind guvernanța serviciilor de cloud pentru administrația publică – termen T2 2022

Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare – Intrarea în vigoare a HG prin care: se alocă finanțare (500 milioane euro), se indică termene și proceduri de depunere de proiecte, se stabilesc criterii de eligibilitate ale proiectelor și cerințe pentru potențiali beneficiari ai sprijinului de extindere a capacităților naționale până la prima dezvoltare și/sau asocierea la un proiect multinațional- termen T2 2022

Intrarea în vigoare a noii legi privind interopeabilitatea – termen T2 2022

Semnarea contractelor pentru proiecte de cogenerare de înaltă eficiență pe gaz și încălzire centralizată – termen T2 2022

Publicarea cererii de ofertă pentru autorizarea operatorilor de telecomunicații să acorde licențe 5G – termen T2 2022

Lansarea procedurii de ofertare pentru investiții în eficiență energetică în industrie – termen T2 2022

Semnarea contractului de implementare a investiției pe baza procedurii de ofertare pentru implementarea investiției cloud guvernamental – termen T2 2022



