„Marea rotație” a profiturilor îi face pe investitori să schimbe acțiunile giganților AI pentru altele: ce se caută

O creștere de șapte ori a valorii acțiunilor Nvidia de la lansarea ChatGPT la finele anului 2022 a contribuit la stimularea unui raliu pentru giganții tehnologici în întreaga lume. Însă preocupările cu privire la sustenabilitatea acestor creșteri, precum și tensiunile geopolitice și relaxarea politicii monetare la nivel global duc la o extindere a pieței pe fondul căutărilor de noi oportunități de investiții, arată o analiză Bloomberg.

Ultimele zile au consemnat corecții mari, indicii bursieri scăzând semnificativ pe fondul deprecierii activelor marilor companii tehnologice.

Investitorii vând acțiunile giganților AI pentru a cumpăra acțiuni la companii mai mici care au rămas în urmă cu cotațiile bursiere. Această corecție coincide cu extinderea temei AI în alte zone decât cipuri și software, inclusiv necesarul crescut de energie și de terenuri pentru extinderea tehnologică, precum și la industrii care ar putea beneficia de pe urma implementării soluțiilor de AI.

„În mod speculativ, am văzut o anumită apariție a tranzacțiilor legate de inteligența artificială în afara domeniilor stricte ale tehnologiei și comunicațiilor”, deși cele două grupuri încă domină, a declarat Gina Martin Adams, șefa departamentului burselor de valori pentru Bloomberg Intelligence, într-un webinar recent. Serviciile de utilități au înregistrat o „scădere a optimismului în al doilea trimestru, legată de ideea că AI ar impune mai multe investiții și va avea ca rezultat o creștere mai puternică”.

În timp ce tehnologia și comunicațiile rămân primele două performere ale indicelui MSCI World până în prezent – ​​în creștere cu peste 14% fiecare –, acestea au cele două cele mai slabe performanțe de până acum în acest trimestru. Cei doi mari câștigători de la sfârșitul lunii iunie sunt sectoarele care țin de imobiliare și utilități.

Iată o privire asupra perspectivelor pentru diferite sectoare:

Furnizare de energie electrică

Creșterea cererii de energie electrică a industriei tehnologice depășește oferta disponibilă în multe părți ale lumii. Agenția Internațională pentru Energie estimează că necesarul de consum al centrelor de date pentru inteligența artificială și minarea criptomonedelor se poate dubla la peste 1.000 de terawatt-oră în 2026 – aproximativ echivalentul consumului de energie al Japoniei mai mult decât în prezent.

Aceasta se reflectă la companiile de utilități din întreaga lume, de la Dominion Energy Inc. și Southern Co. din SUA până la YTL Power International Bhd. și Gulf Energy Development PCL din Asia de Sud-Est.

„Credem că adoptarea pe scară largă a AI ar putea schimba jocul pentru industria producătoare a energiei”, a declarat Evgenia Molotova, manager senior de investiții la Pictet Asset Management Ltd. „În funcție de rata de adoptare, AI poate necesita construirea de centre de date care să ajungă la de două până la trei ori dimensiunea actuală a centrelor de date până în 2030.”

Echipamente tehnologice

Transformatoarele – echipamente incluse în rețelele de furnizare a energiei electrice către consumatori – „sunt într-un astfel de deficit, încât dacă comandați unul astăzi, veți avea noroc să îl primiți în 2028”, potrivit Ken Liu, un analist al sectorului de utilități la UBS Group AG.

Aceasta a crescut cotele producătorilor de top de transformatoare în acest an, inclusiv General Electric Co, Schneider Electric SE din Franța și Hitachi Ltd din Japonia.

„Infrastructura energetică va fi o provocare foarte mare, iar asta a fost chiar înainte de inteligența artificială, care nu face decât să se adauge la necesitatea unui consum mai mare de energie”, a declarat Philipp Baertschi, director de investiții la Bank J. Safra Sarasin AG. „Vor fi oportunități foarte bune. Cu toate acestea, trebuie să știți că acestea sunt foarte ciclice și că prezintă multă volatilitate.”

Energii regenerabile

Creșterea dramatică a consumului de energie ridică, de asemenea, spectrul poluării sporite, atrăgând atenția asupra cotelor de energie regenerabilă. Companiile implicate în energia solară, hidro, eoliană și nucleară au fost toate menționate ca potențiali beneficiari.

China a condus drumul în ceea ce privește procentul de energie alternativă adăugată anual la rețeaua națională, a remarcat Chris Liu, manager senior de portofoliu la Invesco Ltd. În timp ce cota de 90% a națiunii din producția globală de panouri fotovoltaice este supusă tarifelor vamale în SUA și Europa, acțiunile hidro, inclusiv China Yangtze Power Co. și Sichuan Chuantou Energy Co. ar putea vedea atenția investitorilor în creștere, consideră analistul chinez.

Dezvoltarea AI a pus de asemenea în atenție acțiunilor companiilor implicate în energii regenerabile, de la producătorul olandez de turbine Vestas Wind Systems A/S până la firma sud-coreeană Doosan Fuel Cell Co.

Cupru

Chiar și materiile prime sunt legate de inteligența artificială, cuprul fiind un metal critic pentru construcția cablurilor electrice. Precum și pentru schimbătoarele de căldură necesare răcirii centrelor de date. Acțiunile companiilor precum Freeport-McMoRan Inc., BHP Group Ltd. și Jiangxi Copper Co din China trebuie avute în vedere.

„Consumul globl de cupru va crește probabil cu 3 milioane de tone până în 2030, jumătate din creștere provenind din SUA, a declarat analistul Bloomberg Intelligence Grant Sporre.

Centrele de date se îmbină cu necesitatea găsirii de terenuri apropiate de sursele de energie cât și de clienții majori ai AI. Principalele trusturi de investiții imobiliare care sunt specializate în domeniu includ Equinix Inc., Digital Realty trust Inc. și Keppel DC REIT cu sediul în Singapore. Acțiunile companiei imobiliare australiene Goodman Group au urcat cu aproximativ 35% în acest an pe baza impulsului AI.

Asia de Sud-Est este văzută ca un hotspot AI în creștere, iar firmele locale de telecomunicații precum Telekom Malaysia Bhd și Advanced Info Service PCL din Thailanda caută să dezvolte centrele de date ca pe un nou motor de creștere.

Utilizatori finali

Dincolo de marile companii implicate direct în dezvoltarea AI și de altele mai puțin cunoscute, unii investitori se concentrează pe companiile care au de câștigat prin implementarea tehnologiei pentru a-și îmbunătății performanțele financiare.

Morgan Stanley estimează că acțiunile acestor „beneficiari” vor înregistra o creștere medie de 27% în acest an, deoarece câștigurile rezultate din productivitate le vor ajuta să-și crească profiturile. Banca consideră industria ca fiind unul dintre sectoarele care beneficiază cel mai mult.

„Dacă te uiți la cele mai mari nume cu capitalizare de piață, ar fi companii precum Deere & Co., care valorifică informațiile care vin de la echipamentele agricole pentru a optimiza agricultura”, a spus Katy Huberty, director global de cercetare al Morgan Stanley. Ea subliniază, de asemenea, Paccar Inc., care proiectează și produce camioane comerciale mari.

Capacitatea inteligenței artificiale de a analiza eficient seturi de date mari și complicate este, de asemenea, văzută ca un avantaj pentru industria sănătății, în special pentru a ajuta la accelerarea procesului de dezvoltare a medicamentelor. Scott Schoenhaus, analist de tehnologie medicală la KeyBanc capital Markets Inc., recomandă acțiuni biotehnologice mai mici, inclusiv Recursion Pharmaceuticals Inc. și Schrodinger Inc., în legătură cu această idee.

