Marea provocare mondială a vaccinului: Logistica de zeci de miliarde de dolari pentru pregătirea distribuției fiolelor anti-Covid

de Razvan Diaconu , 17.11.2020

Experții estimează că necesarul de vaccinuri anti-Covid la nivel global se cifrează undeva între 12 și 15 miliarde de doze. În acest moment, capacitatea de producție și distribuție este de aproximativ 6,4 miliarde de doze pe an, dar pentru 2021 experții se așteaptă să se ajungă la producerea a nouă miliarde de fiole, scrie Anna Nagurney, profesor managementul operațiunilor, la University of Massachusetts Amherst, într-un articol pentru The Conversation.

Pentru distribuirea acestor vaccinuri, unele cu instabilitate mare, este nevoie de condiții speciale de depozitare și transport, adică de un lanț logistic, numit în literatura de specialitate lanțul de frig, mult mai dezvoltat decât cel existent în prezent.

Lanțul de frig cuprinde trei elemente importante ale infrastructurii: avioane, camioane și depozite. Cum este conectată și utilizată infrastructura depinde de locurile în care se produc vaccinurile și locurile în care va fi distribuit.

Locurile de producție nu se cunosc cu exactitate, cât timp niciun vaccin anti-Covid nu a fost încă autorizat, dar chiar și aceste condiții, companiile de transport și de logistică au început să investească masiv pentru a face față provocării ce urmează.

Două vaccinuri din cele considerate de OMS ca având șanse mari de succes au fost deja prezentate ca având o eficiență de cel puțin 90% și producătorii lor au anunțat că în câteva săptămâni vor demara procedurile de autorizare.

Temperaturi neobișnuit de scăzute pentru depozitarea și transportul vaccinului anti-Covid

Cele mai multe vaccinuri anti-Covid se bazează pe noua tehnologie RNA, și devin instabile și trebuie aruncate dacă sunt păstrate la temperaturi mai mari sau mai mici decât cele recomandate.

Serurile anti-Covid deja anunțate ca având o eficiență ridicată necesită însă temperaturi mult mai joase: minus 70 de grade Celsius pentru depozitarea vaccinului dezvoltat de BioNTech – Pfizer și -20 de grade Celsius pentru depozitarea timp de șase luni a celui produs de Moderna.

În cazul serurilor anti-Covid, pagubele ar fi mult mai mari, întrucât ele implică prelungirea pandemiei, cu angrenarea mai multor vieți pierdute și a unui impact mai mare asupra economiilor.

Majoritatea vaccinurilor obișnuite trebuie depozitate la o temperatură care să nu depășească cu un grad Fahrenheit limitele recomandate de producător. Cele foarte comune sunt depozitate, în mod obișnuit, la temperaturi între 1,6 și 7,7 grade Celsius.

Un studiu din 2019 estimează că aproximativ 25% din vaccinuri se degradează până să ajungă la destinație, ceea ce impune aruncarea lor. Dacă sunt folosite, ele nu ar avea efecte adverse, dar nu vor asigura protecția necesară.

Pierderile rezultate anual din greșelile provocate de expunerea la temperaturi în afara marjei recomandate se ridică anual la 34,1 miliarde de dolari anual și sunt generate de proceduri inadecvate de transport în regim de frig.

Companiile au început pregătirile

Guvernele au început deja pregătirile pentru momentul în care vaccinurile vor fi autorizate și va începe producția.

Au fost elaborate proceduri speciale și strategii pentru distribuirea lor.

Autoritățile din România au finalizat strategia campaniei de vaccinare și vor prezenta săptămâna viitoare Planul de vaccinare, care stabilește toate instituțiile implicate și procedurile pentru transport, depozitare și vaccinarea propriu-zisă.

Președintele Klaus Iohannis a explicat marți seara că medicul militar Valeriu Gheorghiță, specialist în boli infecțioase de la Spitalul Militar Central, a fost desemnat coordonator al campaniei naționale de vaccinare anti-Covid-19.

Pe surse se cunoaște deocamdată că loturile ce vor fi primite din achizițiile negociate de Comisia Europeană pentru statele membre vor fi depozitate la Institutul Național Cantacuzino, subordonat Ministerului Apărării Naționale, iar specialiștii Armatei vor ajuta la vaccinare.

Vaccinarea va începe cu personalul medical și lucrătorii din sectoarele esențiale- educație, siguranță națională, transporturi, producția și distribuția de energie, de apă potabilă.

Pfizer dezvoltă propria rețea de distribuție

În afara statelor, investiții uriașe sunt derulate de companiile ce vor fi implicate în proces, în special de cele de transport și depozitare.

Pfizer depune eforturi uriașe pentru a dezvolta un lanț de frig pentru transportarea vaccinului de la Kalamazoo, Michigan (unde se află cea mai mare linie de producție) în orice punct de utilizare din SUA în două zile, scrie NBC News.

În lume, intervalul va fi de trei zile.

Compania a renunțat la colaboratorii săi tradiționali, inclusiv la McKesson, principala firmă parteneră, și a investit două miliarde de dolari în punerea la punct a propriei rețele de distribuție directă.

Compania va folosi în medie, pe zi, 20 de avioane ale FedEx, UPS și DHL International.

Fiolele vor fi ambalate în pachete speciale ce vor conține între 1.000 și 5.000 de doze, plasate sub gheață carbonică în containere special concepute pentru această operațiune. Fiecare pachet va fi dotat cu GPS și tehnologie de monitorizare a temperaturii pentru a exista garanția că nu apar „accidente”, inclusiv furturi.

Containerele vor ajunge pe care aerului în centre de unde vor fi livrate cu camioanele spre punctul final – spitale, farmacii, medici, clinici etc.

Există reguli stricte pentru întregul traseu, cu referire la folosirea gheței carbonice și chiar deschiderea containerelor. De exemplu, odată ajunse la destinație, cutiile vor putea fi deschise doar de două ori pe zi, pentru o foarte scurtă perioadă de timp.

Ecosisteme speciale pe aeroporturi

Distribuția va implica un efort logistic fără precedent. Reprezentanții companiilor de transport aerian și logistică le-au cerut guvernelor, organizațiilor și industriei pharma să colaboreze și să investească în infrastructura necesară.

Va fi nevoie de mii de avioane de marfă mari, de depozite și containere dotate cu tehnologia necesară pentru a menține și monitoriza cu foarte mare precizie temperaturile, precum și pentru a alerta părțile interesate în cazul apariției unei abateri, precum și de o cantitate foarte mare de gheață carbonică.

Un grup operativ condus de asociația comercială locală Air Cargo Netherlands (ACN), Schiphol Cargo și Air France KLM Martinair Cargo, a avut în septembrie prima întâlnire pentru organizarea distribuției vaccinurilor anti-Covid și elaborarea celor patru scenarii posibile în funcție de intervalele de temperatură ce trebuie asigurate. Din echipă fac parte producători pharma, transportatori, companii aeriene, firme de curierat etc.

Aeroportul Schipol are un ecosistem bine dezvoltat pentru transportarea produselor farmaceutice, cu experiență, iar directorii declară că știu foarte bine despre ce este vorba și sunt pregătiți să livreze în întreaga lume dozele pentru imunizarea împotriva Covid-19.

Frankfurt Airport și Lufthansa Cargo

Din capaciatea de refrigerare de 12.000 mp existentă pe aeroportul din Frankfurt, două treimi sunt deținute de hub-ul pharma al Lufthansa Cargo Pharma. Alți 2.000 de mp vor fi adăugați în curând, iar Lufthansa va deschide două noi centre logistice specializate în transportul de farmaceutice – în Munchen și Chicago.

Anul trecut, prin cel mai mare aeroport din Germania au trecut 120.000 de tone de vaccinuri, medicamente și alte produse medicale.

75% din firmele ce operează in site-ul respectiv sunt certificate pentru logistică și transporturi speciale de produse pharma.

Lufthansa Cargo transportă zilnic aproximativ 1,2 milioane de fiole de insulină în toată lumea.

Air France KLM Martinair Cargo și-a extins capacitatea de depozitare a produselor pharma cu ajutorul agentului de servicii la sol Swissport pe Frankfurt Airport, un nou hub special ce țintește distribuția vaccinurilor împotriva noului coronavirus, scrie Cargo Newswire.

De asemenea, în Emiratele Arabe Unite, Emirates SkyCentral a amenajat terminalul cargo SkyCentral DWC pentru a deveni un hub de distribuție a vaccinurilor anti-Covid, cu o echipă specială dedicată răspunsului rapid la solicitările de transportare a acestor produse.

Producătorii de containere și răcitoare destinate industriei pharma au investit și ele deja masiv, de mai multe luni. Thermo King, companie specializată pe transportul în condiții speciale și-a îmbunătățit echipamentele pentru a transporta în condiții de siguranță vaccinurile.

Companiile ce furnizează gheață carbonică sau gaze pentru producerea condițiilor extreme de frig s-au pregătit și ele pentru o cerere semnificativ crescută, ceea ce a avut ca efect creșterea valorii lor la burse – acțiunile firmei franceze Air Liquide au urcat luna aceasta cu 10%, iar cele ale rivalei sale, Linde (americano-germană), cu 16%.

DHL, FedEx și United Parcel Service și-au pregătit personalul pentru a se ocupa de aceste transporturi sensibile.

Producătorii de fiole așteaptă startul

Vor beneficia de aceste uriașe tranzacții și alte companii, mai de nișă, care și-au extins producția în așteptarea vaccinurilor, de exemplu Schott și Gerresheimer, fabricanți de sticlă, ce vor produce flacoanele speciale pentru BioNTech / Pfizer.

Schott și Gerresheimer, producători germani, au emis în vara aceasta, împreună cu concurentul italian Stevanato, o declarație comună neobișnuită în care asigură că vor putea satisface cererea crescută.

Întâmplător, Schott a lansat anul trecut un program de investiții de un miliard de dolari, cel mai mare din istoria sa, și se așteaptă să asigure fiolele pentru aproximativ două miliarde de doze.

Gerresheimer, care are 37 de fabrici în toată lumea, a organizat un grup de criză ce gestionează producția și elaborează planuri pentru ca pandemia să nu afecteze producția.

Conform Financial Times, Gerresheimer lucrează continuu, 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, și se așteaptă să acopere o treime din cerererea suplimentară de flacoane generată de vaccinul anti-Covid. A primit comenzi de la aproape toți producătorii pharma cu șanse de succes în dezvoltarea serului d eimunizare în fața noului coronavirus.