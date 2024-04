Marcel Ciolacu își trimite candidatul la Primăria Capitalei în fața presei: ”Nu putem merge mai departe dacă nu lămurim toate acuzațiile”

Premierul Marcel Ciolacu spune că au existat discuții în Coaliție despre candidatura lui Cătălin Cîrstoiu, în contextul informațiilor despre o posibilă retragere a medicului din cursa pentru Primăria Capitalei.

Liderul PSD a declarat, miercuri, potrivit Digi24, că medicul Cîrstoiu trebuie să iasă într-o conferință de presă pentru a lămuri acuzațiile privind integritatea sa, înainte ca liderii Coaliției să meargă mai departe cu susținerea lui.

„Abordarea cea mai corectă e să facă o conferință de presă și să răspundă la toate acuzațiile. Nu am avut această discuție nici cu domnul Ciucă, nici cu Cătălin Cîrstoiu despre retragere. Am avut discuții în Coaliție, cum și dvs aveți în redacții privind anumite lucruri sesizate. E normal că am avut aceste discuții cu staffurile tehnice și cu oamenii politici. Nu am avut o discuție punctuală de a retrage pe cineva sau de a veni alt candidat. Primul pas e să țină această conferință. Nu putem merge mai departe dacă nu lămurim toate aceste acuzații. Domnul Cîrstoiu va ieși și va explica, nu e trimis în judecată, nimeni nu a trimis la un organ de cercetare penală ceva în ce-l privește. Nu riscăm nimic fiindcă nu și-a depus încă candidatura. Pentru că l-am desemnat pe domnul Cîrstoiu, e corect să iasă în public să explice. Momentan nu a dovedit nimeni că a luat vreun ban sau că a încălcat legea”, a afirmat Marcel Ciolacu la Doha, în cadrul unei conferințe de presă din timpul vizitei oficiale guvernamentale din Qatar.

Declarațiile președintelui PSD vin în contextul în care susținerea liderilor Coaliției pentru medicul Cîrstoiu este sub semnul întrebării

Potrivit Digi24, Marcel Ciolacu le-ar fi spus liberalilor că „electoratul PSD nu are o problemă cu Piedone”. Nicolae Ciucă a declarat marți că PNL nu susține o candidatură a lui Piedone,

Și Nicolae Ciucă a spus că liderii Coaliției i-au solicitat medicului Cîrstoiu să susțină o conferință de presă în care să lămurească acuzațiile care i-au fost aduse în legătură cu activitatea sa la Spitalul Universitar, precum și cu activitatea prestată la clinica sa personală.

Problemele de integritate ale candidatului PSD-PNL la Primăria Capitalei au fost descoperite de HotNews.

30 aprilie este data limită pentru depunerea candidaturilor la alegerile locale.

