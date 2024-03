Cătălin Cîrstoiu, prezentat oficial drept candidatul coaliției PSD – PNL la Primăria Capitalei

Independentul Cătălin Cîrstoiu, director al Spitalului Municipal Universitar din București, a fost prezentat oficial, miercuri, drept candidatul alianței PSD – PNL la Primăria București.

Introducerea acestuia a fost făcută de cei doi politicieni ce s-au luptat până în ultima clipă să obțină nominalizarea în cursa pentru PMB, dar au fost numiți doar șefi ai campaniei electorale pentru PMB.

Liderii PSD și PNL au declarat că medicul Cîrstoiu este soluţia „cea mai bună”, cea câștigătoare, pentru Primăria Capitalei.

„Decizia noastră a fost ca la alegerile europarlamentare să dăm dovadă de unitate, nu de dezbinare, să creăm o listă comună, o echipă puternică cu care să reprezentăm mai binele interesele României, interesele românilor în cadrul instituţiilor europene. Pe acest model, (…) am considerat că este oportun şi necesar să venim cu un proiect comun şi să venim cu un candidat comun, iar acel candidat este domnul doctor profesor Cătălin Cîrstoiu. Nu am venit cu un om politic, am venit cu un om care nu a făcut nimic altceva în viaţa lui decât să slujească oamenii, care nu este interesat de afaceri, de scenă, de dezbaterile de la televizor, este interesat să facă lucruri”, a declarat Nicolae Ciucă.

„M-am săturat să văd explicaţii că nu se poate. (…) Vorbim de capitala României, de un primar general care trebuie să coordoneze o echipă, care trebuie să fie un manager şi un catalizator al oamenilor performanţi din toate domeniile. Vorbim de un primar general care să fie căutat, să primească vizitele altor primari europeni. Nu am văzut aşa ceva până acum. (…) La 32 de ani de la Revoluţie, vedem în continuare cum nu se fac drumuri, cum nu avem căldură, cum vorbim de termoficare”, a afirmat, la rândul său, Marcel Ciolacu.

„Da, doctorul Crîstoiu n-a stat cu mâna întinsă la Guvernul României, la administraţiile locale, a făcut proiecte europene şi aşa a dezvoltat Spitalul Universitar. (…) Sunt ferm convins că, după patru ani, domnul profesor va veni şi va prezenta împreună cu echipa domniei sale de la Primărie toate realizările şi împreună cu primarii de sector. De fapt, asta cred că ne dorim cu toţii şi asta cred că este aşteptarea românilor, după 30 de ani”, a completat Ciolacu.

Cătălin Cîrstoiu: ”Bucureștiul e un proiect unic cu mai multe capitole subsecvente”

Candidatul Cîrstoiu a explicat că a avut mai multe discuții cu liderii PNL și PSD și astfel s-a ajuns la actuala colaborare și la actualul proiect: „Am discutat mult împreună despre idei, proiecte, despre modificări legislative absolut necesare și am ajuns la o convergență de idei. (…) Toate acestea au dus la un plan unic pentru viitor”.

Bucureștiul e un proiect unic cu mai multe capitole subsecvente, în care primarul general trebuie să ia decizia, având soluții de la ceilalți, a mai spus Cîrstoiu. „Da, se poate, mergem în continuare. Primarul general nu trebuie să numere steaguri sau să care o roabă, ci trebuie să dea viziune și să asigure că are oameni care fac asta”, a mai explicat directorul Spitalului Universitar.

„Eu sunt medic, sunt profesor universitar, nu sunt om politic. Până astăzi nu am avut carieră politică, dar PSD şi PNL scoate pentru prima oară un produs, ca să spun aşa, candidatul la Primăria Capitalei. Am discutat despre idei, despre planuri, despre lucruri care pot fi schimbate. Am început, încet-încet, să armonizăm nişte obiective care iată au dus la un plan unic pentru bucureşti, pentru o capitală, pentru un viitor. Sigur că întrebaţi de ce un doctor a luat decizia să accepte o asemenea provocare? Aşa cum echipa mea, cu mâinile mele, cam 4.000 de pacienţi îşi găsesc an de an o soluţie medicală”, a afirmat Cătălin Cîrstoiu, marţi la Palatul Parlamentului.

„Dacă ar fi să vă fac o mărturisire personală, poate că una dintre obligaţiile faţă de pacienţii mei a fost să asigur la Spitalul Universitar tratamentul unor boli grave, cancer şi am făcut-o, zic eu. Are cel mai modern buncăr de radioterapie care există în Europa de Est. În scurt timp va fi funcţional. Uitându-mă la acest oraş, am văzut că probabil, prin diverse elemente de diagnosticare, are aceeaşi boală, boala asta care m-a obsedat multă vreme a vieţii mele. În faţa dumneavoastră aveţi un supravieţuitor al acestei boli. Sunt sigur, făcându-vă această mărturisire, care pentru mine este puţin dureroasă, că împreună vom învinge un oraş bolnav şi îl vom face împreună un sănătos. Asta am făcut toată viaţa”, a mai precizat candidatul comun al PSD şi PNL la Primăria Capitalei.

