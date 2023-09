Marcel Boloș, despre ”monștrii din cererea 4 de plată”. ”Fără măsuri ajungem la deficit 6,87% din PIB. Îmi este frică de rectificare”.

Ministrul de Finanțe a admis miercuri, la postul Digi24, că s-a gândit la demisie în ultima perioadă, în care Coaliția întârzie nepermis de mult reformele asumate prin PNRR.

”Avem niște monștrii în cererea 4 de plată”

Întrebat dacă reformele sunt în întârziere, Marcel Boloș a spus:

”În cererea 4, avem niște monștri în ea. Să nu arunce lumea cu pietre în Minister dar avem reforma pensiilor generale, partea de salarizare unică și reforma sistemului de taxe. Cererea 4 este aferentă anului 2022.” (…)

”De la momentul aprobării, știam greutatea acestor reforme. Perioada este foarte ciudată, pentru că atunci când implementezi asemenea reforme dure cu un an electoral în față sună a exercițiu aproape sinucigaș. Simplele facilități fiscale, pentru că nu le-am dat pe o anumită perioadă, beneficiarii au crezut că sunt ale lor pe veșnicie, le-au perceput ca rente viagere. Cei mai vehemenți sunt cei din construcții. Piața merge foarte bine. Până la domeniul IT. Nu e în UE un sistem fiscal mai bun decât cel din România”…

Îmi este frică de rectificare

Câți bani lipsesc de la buget pentru a ieși din situația de deficit excesiv? a fost întrebat ministrul de Finanțe.

”Avem 43 de miliarde de lei pe care trebuie să-i acoperim, să asigurăm finanțarea deficitului bugetar. Efortul a fost confirmat de agenția Fitch, pentru că a văzut că am avut o perioadă destul de lină ca traiectorie a deficitului bugetar. Constatăm că există o diferență destul de consistentă între veniturile planificate și cele realizate. Dacă am avut 3, 4 miliarde de lei această diferență de venituri, acum am ajuns la 1,2 miliarde de lei. Fără măsuri ajungem la 6,87% din PIB deficit. Îmi este frică de rectificare.”

Marcel Boloș: Am dorit să-mi dau demisia pentru că nu pot să avansez cu niciuna dintre măsurile discutate

Întrebat dacă a amenințat cu demisia, Marcel Boloș a răspuns: ”Da, am spus acest lucru. Ministrul de finanțe are o responsabilitate anume. A fost o discuție verbală. Am spus că dacă noi la nivel intern nu suntem în măsură să luăm aceste măsuri, atunci vom apela la ajutor extern, la FMI. În domeniul Finanțelor nu poți să te joci cu finanțele României. Chiar dacă sunt dur uneori, trebuie să spun adevărul.

Am dorit să-mi dau demisia pentru că nu pot să avansez cu niciuna dintre măsurile discutate. Cu mare greutate Ministerul de Finanțe ține deficitul sub control. Vreau să spun apăsat că simulările făcut de CE pentru noi nu arată deloc bine. Deficitul bugetar ajunge la cote alarmante, ne-au spus ce ne așteaptă, suspendarea fondurilor europene, toate, și din politica de coeziune și din PNRR. Nu e o noutate. Să le suspende până intrăm în normalitate. Ticăie ceasul”.

***