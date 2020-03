Maramureș: 340 de ha de pădure defrișate ilegal

de Vladimir Ionescu , 4.3.2020

Cea mai mare tăiere ilegală de pădure a fost descoperită în Maramureș, la Ocolul Sighet, unde 100.000 de metri cubi de arbori au fost rași de pe fața pământului, potrivit ministrului Mediului, Costel Alexe.

„În Maramureș, la ocolul Sighet, a fost 340 de hectare, în adâncul pădurii. Au fost 100.000 de metri cubi, o pădure rasă, cu un prejudiciu de milioane de lei pentru stat”, a spus ministrul, citat de Mediafax.

Acesta a mai declarat că în acea zonă s-au făcut tăieri în mod repetat, timp de opt ani fără ca cineva să le vadă.

„Nici autoritățile nu s-au sesizat. A existat o conlucrare comună (…) Mesajul pe care îl transmit este că eu îi vreau cu cătușe pe mâini pe toți cei care taie ilegal păduri”, a mai spus ministrul.

Procurorii au fost sesizați în acest caz și s-a deschis un dosar penal.

Problema tăierilor de la Sighet nu este însă o noutate, câțiva dintre miniștrii care s-au succedat la Mediu, referindu-se în declarații publice la situația tăierilor ilegale de lemn din județul Maramureș.

În 2013, Ionel Marincaş, atunci șef al serviciului control din cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare (ITRSV) Cluj, declara că în anul respectiv fuseseră întocmite 300 de dosare de dosare pentru tăieri ilegale.

“În urma sesizărilor primite şi a controalelor demarate în ultimul an de zile, am constatat 99.052 mc lemne furate, cu un prejudiciu total de 22.935.198,7 lei, şi au fost întocmite în jur de 32 de dosare penale. Printre zonele cele mai afectate de defrişările de păduri din Maramureş se află Săpânţa, Poieni şi Ţicău – Borşa”, a declarat Ionel Marincaş. Între zonele critice se află şi Sighet, Ruscova şi, mai ales, Vişeu – Borşa, dar acolo situaţia era scăpată de sub control de multă vreme, a mai explicat oficialul.

În 2016, ministrul Cristiana Paşca-Palmer se declara şocată de cele văzute în județul Maramureș: