MADR și ASF vor înființa o companie de asigurări pentru culturile fermierilor

După aprobarea Planului Naţional Strategic (PNS), Autoritatea de Supraveghere Financiară și Ministerul Agriculturii vor înfiinţa o companie de asigurări pentru fermieri, care ar putea ajunge la un plafon anual de 100 de milioane de euro, scrie Agerpres.

„Au fost discuţii aprinse în cadrul dezbaterilor pe PNS vizavi de ce direcţie şi ce decizie vom lua cu privire la managementul riscurilor în agricultură. Am luat decizia (…) de a înfiinţa o societate de asigurări a Ministerului Agriculturii care să aibă în vedere asigurarea culturilor fermierilor, pentru că, pe lângă schimbările climatice, trebuie să avem şi răspunsuri şi soluţii care să fie pe măsură.

Lucrul acesta îl vom construi împreună cu cei de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru că nu va fi un drum uşor, nu este simplu să porneşti un astfel de demers, dar cred că este momentul în care cu toţii trebuie să spunem: altfel nu se poate”, a declarat miercuri ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, la Congresul Fermierilor.



Ministrul Chesnoiu a explicat că a activat o linie directoare din PNS referitoare la mecanismul de gestionare a riscurilor în agricultură prin înfiinţarea unei companii de asigurări în subordinea MADR, care „să răspundă nevoii fermierilor şi pentru a adăuga încă un factor de răspuns la schimbările climatice viitoare”.

„În momentul în care avem PNS aprobat vom parcurge etapele necesare înfiinţării acestei companii. Din punctul meu de vedere este singura soluţie pentru a adăuga încă un factor de răspuns la schimbările climatice viitoare. A scăzut foarte mult apetenţa companiilor de asigurări de a mai asigura culturile fermierilor şi atunci noi nu putem privi impasibili la ceea ce se va întâmpla până în 2027. Luăm măsuri, ştiu că drumul este greu, dar mi-l asum şi cu siguranţă îl voi duce până la capăt”, a transmis ministrul agriculturii.

Totodată, şeful MADR a menţionat că Regulamentul european permite ca 3% din sumele care se cuvin fermierilor să fie puse într-o companie de asigurări, în timp ce statul poate aloca de la buget un surplus pentru a întregi un plafon, alături şi de o componentă din Pilonul II al PNS.



„Ştiţi bine că în PNDR 2020 am activat măsura 17.1 pentru compensarea a 70% din poliţa facultativă de asigurare, încă de atunci am previzionat ceea ce trebuie să se întâmple. Valoarea fondurilor din această societate, la cum prevede acum regulamentul, va porni de la 60 de milioane de euro pe an contribuţia fermierilor, plus încă 20% pe care îi ducem din PNS din Pilonul II, plus componenta din bugetul naţional.

Estimăm că vom ajunge la un plafon de 100 de milioane de euro în fiecare an pentru emiterea unei poliţe de asigurare obligatorii pe unitatea de suprafaţă, care este extrem de importantă. Uitaţi-vă la modelul PAID, unde va trebui să ajungem până în 2027, la un Pool de asigurare, astfel încât poliţa de asigurare obligatorie pentru suprafaţa de teren arabil, plus poliţele facultative vor deveni mult mai atractive pentru companiile de asigurări şi o să le permită fermierilor să îşi asigure culturile şi producţia în caz de ani meteorologici defavorabili”, a subliniat ministrul agriculturii.