Bursa de Valori București (BVB) a lansat cartea „Made in Romania: 15 companii pentru cresterea economiei romanesti si povestile lor de succes”, care include povestile antreprenoriale ale finalistilor programului Made in Romania din anul 2022.

Cele 15 companii finaliste in 2022 sunt: 5 to go, Agricloud, Agroland Business System, Antibiotice Iasi, Code of Talent, Curtea Veche Publishing, Cyscale Systems, Deltamed, Digisign, dotLumen, FintechOS, IRUM, Merlin’s Beverages, Transavia si Zebrapay. Povestile de succes ale acostora pot fi citite in cartea publicata, care este disponibila și online pe www.investingromania.com.

Odata cu lansarea cartii „Made in Romania: 15 companii pentru cresterea economiei romanesti si povestile lor de succes”, se marcheaza incheierea editiei a V-a si se da startul celei de-a VI-a editii Made in Romania, program care isi propune sa promoveze companiile antreprenoriale romanesti. Programul va continua sub sloganul “Conectam capitalul cu ideile” si, ca in fiecare an, va oferi un cadru local de dezvoltare pentru aceste companii in care se va pune accent pe elaborarea strategiei de business, transparenta, vizibilitatea, reputatia si accesul la capitalul necesar pentru a duce compania la nivelul urmator.

Proiectul este sprijinit de Microsoft “powered by Microsoft”, alaturi de partenerii din editia a V-a si cei care s-au alaturat in editia a VI-a: BRK Financial Group, SeedBlink, European Bank for Reconstruction and Development, UiPath, BRD Asset Management, TradeVille, Agista, Banca Transilvania, BT Capital Partners, Dendrio, Mazars, Bondoc si Asociatii, Termene.ro, IFB Finwest, Mercer Marsh Benefits si Radioul Antreprenorilor, Radio Guerrilla, impreuna cu sustinatorii ANIS, DoingBusiness, Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR), Romanian Business Leaders si partenerul media Digi24. La Gala Made in Romania din 2022 s-au alaturat Purcari Wineries, in calitate de Networking Cocktail Partner, NOAH Watches si Merlins Beverages, in calitate de parteneri ai evenimentului.

Data de 29 martie marcheaza si inceputul perioadei de nominalizare a companiilor in programul Made in Romania, editia a VI-a, care se va incheia pe 31 mai, perioada in care companiile locale pot fi nominalizate pentru a intra in semifinala editiei de anul acesta si pentru a accesa toate beneficiile concepute pentru nevoile lor specifice. Nominalizarea companiilor se realizeaza pe site-ul proiectului Made in Romania www.investingromania.com, platforma care ofera, de asemenea, posibilitatea conectarii directe a antreprenorilor cu investitori si consultanti, precum si cu alti antreprenori.

Editia de anul acesta vine cu o noutate: va fi lansat podcastul Made in Romania prin care vor fi pusi in lumina reflectoarelor finalisti si semifinalisti ai programului Made in Romania din toate editiile de pana acum. Podcastul va fi lansat in luna aprilie a acestui an si va avea o frecventa lunara.

„Programul Made in Romania este despre antreprenorii romani, comunitatea formata in jurul companiilor romanesti si angajatii care cred in companiile pe care le reprezinta. Prin acest program am reusit sa descoperim, in acesti cinci ani, companii si antreprenori care sunt dovada potentialului pe care romanii il au de a dezvolta concepte extraordinare si idei de afaceri care raspund nevoilor reale din piata, care contribuie la dezvoltarea economiei locale. Din 2017, pe scena Made in Romania am descoperit numeroase companii care isi cimenteaza cu succes povestea la nivel local si care au creat bazele esentiale pentru a deveni lideri regionali. Scopul programului a ramas acela de a promova companiile romanesti care se bucura de premisele necesare pentru a inregistra performante si a inova domeniul in care activeaza si suntem siguri ca si editia de anul acesta va reflecta potentialul mediului antreprenorial din tara noastra” a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

„Credem in potentialul companiilor si antreprenorilor din Romania si de aceea cautam in fiecare editie sa largim sfera beneficiilor pe care le oferim prin acest program, astfel incat sa raspundem cat mai multor nevoi pe care le vedem in randul finalistilor din editiile precedente. In acest sens, printre beneficii se numara accesul la workshop-urile pe care le sustinem alaturi de experti din domenii conexe la nivel national, dedicate companiilor inscrise pe platforma Made in Romania. Alaturi de acestea, oferim accesul la seminarii gratuite dedicate angajatilor companiilor finaliste si participarea la evenimente pentru top management si, nu in ultimul rand, prin intrarea in semifinala programului Made in Romania, companiile vor beneficia in mod direct de promovare extinsa atat pe intreg parcursul editiei, cat si ulterior. Tot din dorinta de a oferi suport constant companiilor inscrise in program, lansam anul acesta podcastul Made in Romania, reprezentand o noua oportunitate oferita antreprenorilor de a spune povestea companiei lor”, a afirmat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

Programul Made in Romania este structurat in mai multe etape, prima desfasurandu-se in perioada 29 martie – 31 mai, in care antreprenorii, comunitatea formata in jurul companiilor, angajatii si partenerii, dar si membrii Comitetului de Nominalizare pot inscrie in platforma www.investingromania.com compania in a carei potential cred. Pot fi nominalizate in program companii romanesti care au in structura actionariatului minim 51% persoane fizice/juridice rezidente, companii din toate industriile si de toate dimensiunile cu o conditie minima de 3 ani de activitate sau ca in ultimul an raportat cifra de afaceri sa fie de cel putin 250.000 euro. Criteriile complete de eligibilitate se regasesc în Ghidul programului Made in Romania.

In cea de-a doua etapa dedicata lunii iunie, se va desfasura perioada de selectie a 50 de companii semifinaliste realizata de catre Comitetul de Nominalizare, urmata de perioada 3-31 iulie, in care publicul va vota compania favorita. Dintre cele 15 companii, votul publicului va determina primii 3 castigatori ai editiei din anul 2023. Pe data de 3 august va avea loc intalnirea Juriului pentru desemnarea celorlalte 12 companii finaliste. In luna septembrie va fi organizata Gala de premiere a finalistelor Made in Romania 2023.

O alta etapa a programului, care va avea loc in perioada octombrie-noiembrie 2023 este dedicata Programului de mentorat Made in Romania, editia a VI-a la care vor putea participa companiile finaliste si semifinaliste, companii nominalizate in editia curenta sau care se inregistreaza in platforma programului. Ultima etapa a editiei este reprezentata de redactarea cartii care contine povestile de succes ale finalistelor din acest an, carte ce va fi lansata la inceputul anului viitor.

Proiectul Made in Romania a fost lansat in 2017, iar cele 5 editii au strans peste 1.000 de companii care au fost nominalizate in programul Made in Romania si 20 de companii care au folosit instrumentele puse la dispozitie de Bursa de Valori Bucuresti. Valoarea totala a celor 35 de runde de finantare de actiuni si emisiuni de obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti derulate de cele 20 de companii a depasit suma de 230 milioane de euro.

