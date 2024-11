Lucian Pahonțu se pensionează – nu se știe dacă pleacă de la conducerea SPP, pe care-l conduce de 19 ani

Generalul Lucian Pahonțu, care se află la conducerea Serviciului român de Pază și Protecție (SPP) din 2005, se penzionează începând de sâmbătă, 2 noiembrie, când împlinește 60 de ani, vârsta standard de trecere în rezervă.

Administrația prezidențială nu a publicat și un decret de eliberare din funcție, astfel încât nu se știe dacă el va părăsi SPP, sau, conform unor informații ce circulă pe surse, mandatul său va fi prelungit cu șase luni.

Lucian Pahonțu este unul dintre cei mai longevivi șefi de instituții din România.

Decretul de trecere în rezervă a generalului cu patru stele, considerat unul idntre oamenii de încredere ai președintelui, a fost semnat de Klaus Iohannis vineri.

SPP este specializat în asigurarea protecției demnitarilor români, a demnitarilor străini pe timpul șederii acestora în România, precum și în asigurarea pazei de lucru și a reședinților acestora.

Activitatea de informații desfășurată în scopul îndeplinirii misiunii are caracter „secret de stat”.

Gigi Becali: Pahonțu, „omul care conduce România”

Lucian Pahonțu este persoana la care se referea de curând Gigi Becali, când spunea că ar fi considerat cel mai puternic om din România.

Gigi Becali a spus că a fost martor la un dialog purtat de „omul care conduce România” și o altă persoană, la un parastas desfășurat la Cernica. El nu a rostit numele celui mai puternic român, spunând că-i inspiră teamă, dar a relatat un episod legat de calculele politice din spatele scenei referitoare la alegerile prezidențiale:

„La un parastas, la o înmormântare și era și parastas acolo, era un șef de serviciu important în România. Mi-a spus Pandele, nu-i dau numele că mi-e frică de omul ăsta, că ăsta conduce România. Nu-i dau numele că nu vreau să am probleme, că e și om de treabă. Și omul ăsta (Lucian Pahonțu – n.red.) a zis: dacă intrăm în turul II, și Ciucă, și Simion, îl batem măr pe Ciolacu. Și le-a spus acolo, era un episcop, erau preoți, dar eu eram afară și am auzit și eu treaba asta. Eram la Cernica, la un parastas.

Așa că persoana asta, dacă îi promite lui Ciolacu, îi promite degeaba. Acolo a spus că mănâncă bătaie. Omul de care spun eu este un om foarte important. Eu nu știam că atât de mare putere are. În ultimul timp am aflat, că mi-a spus Pandele, că are cea mai mare putere din România. Eu nici acum nu cred. Dar persoana asta așa a spus”, a spus Gigi Becali.

Personaj contriversat, el a fost acuzat de mai multe ori că ar fi implicat în jocuri politice.

În 2018, fostul lider PSD Liviu Dragnea îl acuza pe Lucian Pahonțu că ar fi intervenit în decizii politice și alte „activități neconstituționale” menite să influențeze social democrați. Șeful SPP a negat întotdeauna aceste acuzații, subliniind caracterul apolitic al SPP.

