Jurnalist Wall Street Journal acuzat de spionaj în Rusia – riscă 20 ani închisoare

Serviciul rus de securitate internă FSB a anunţat joi că un reporter al cotidianului american „The Wall Street Journal”, Evan Ghershkovich (foto), a fost reţinut în oraşul Ekaterinburg din Urali, fiind acuzat de spionaj. Ulterior, Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerulrului rus al Afacerilor Externe, a declarat că jurnalistul Wall Street Journal a fost „prins asupra faptului”.

„Ceea ce făcea colaboratorul publicaţiei americane Wall Street Journal la Ekaterinburg nu avea nicio legătură cu jurnalismul”, a scris pe Telegram purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe rus, Maria Zaharova, citată de AFP, agenție preluată de Agerpres.

Evan Gershkovich este primul reporter al unei publicaţii americane care este arestat în Rusia sub acuzaţia de spionaj după Războiul Rece. Arestarea sa are loc pe fondul tensiunilor acerbe dintre Moscova şi Washington din cauza luptelor din Ucraina, notează Associated Press.

Maria Zaharova a adăugat că reporterul cotidianului Wall Street Journal „nu este primul occidental celebru prins asupra faptului” şi că şi alţii „au folosit statutul de ‘corespondent străin’ pentru a acoperi activităţile lor”.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, care este însărcinat cu eliberarea de acreditări pentru jurnaliştii străini, nu a oferit niciun exemplu în acest sens, niciun jurnalist occidental nefiind arestat până acum în Rusia.

Organizaţia Human Rights Watch, cu sediul la New York, a cerut eliberarea sa.

Ambasada SUA la Moscova nu a reacționat încă.

Specialist în politica Rusiei și conflictul din Ucraina

Evan Gershkovich, care relatează din Rusia din anul 2017, a lucrat anterior la ziarul The Moscow Times şi pentru agenţia de presă AFP înainte de a se alătura biroului din Moscova al Wall Street Journal, în ianuarie anul trecut. În ultimele luni, el a acoperit în principal politica rusă şi conflictul din Ucraina.

Alţi jurnalişti străini care acoperă Rusia şi-au exprimat online sprijinul pentru Gershkovich, spunând că acesta este un reporter profesionist, nu un spion, scrie Associated Press, citată de News.ro.

Andrei Soldatov, autor şi expert în agenţiile de securitate ale Rusiei, care se află în afara ţării, a scris pe Twitter: „Evan Gershkovich este un jurnalist foarte bun şi curajos, nu un spion. Este un atac pe faţă la adresa tuturor corespondenţilor străini care încă mai lucrează în Rusia. Şi înseamnă că FSB-ul a scăpat din lesă”.

Jurnalistul nu putea fi contactat, joi, pe telefonul său mobil şi, potrivit serviciului de mesagerie Telegram, el a fost ultima dată online miercuri, la ora 13:28, ora Moscovei.

Cotidianul rus Kommersant a relatat că Gershkovich va fi transportat de la Ekaterinburg la Moscova şi va fi deţinut în închisoarea Lefortovo din capitală, un centru de detenţie preventivă al FSB.

Reacția publicației

„The Wall Street Journal este profund îngrijorat pentru siguranţa domnului Gershkovich”, precizează publicaţia financiară americană într-un comunicat.

Ziarul „neagă vehement” acuzaţiile de spionaj la adresa reporterului său, Evan Gershkovici, în vârstă de 31 de ani, care a fost arestat de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei. Publicaţia spune că reţinerea corespondentului său, cetăţean american, se bazează pe acuzaţii false.



The Wall Street Journal solicită eliberarea imediată a reporterului său „de încredere şi dedicat”.

„Suntem solidari cu Evan şi cu familia sa” – transmite The Wall Street Journal.

Rusia a înăsprit cenzura după invadarea Ucrainei

Rusia a înăsprit legile de cenzură de când a trimis zeci de mii de soldaţi în Ucraina, la 24 februarie anul trecut, în ceea ce a numit o „operaţiune militară specială”. Autorităţile au introdus pedepse cu închisoarea pentru persoanele considerate că au „discreditat” armata. Definiţia a ceea ce constituie un secret de stat, în special în sfera militară, a fost şi ea lărgită, relatează Reuters.

„Problema este că legislaţia rusă recent actualizată şi interpretarea spionajului de către FSB permit astăzi încarcerarea oricărei persoane care este pur şi simplu interesată de afacerile militare”, a declarat Tatiana Stanovaya, un observator al Kremlinului şi fondator al firmei de analiză politică R.Politik. „Adică, (oricine) scrie despre războiul împotriva Ucrainei, companiile militare private, starea de lucruri din armată, echiparea trupelor cu muniţie, tactici şi strategii militare” poate intra în vizorul autorităţilor, a spus ea.

****