Judecătorul Cristi Danileț se reîntoarce în magistratură

Judecătorul Cristi Danileț a câștigat un al treilea proces cu Inspecția Judiciară, conform unei decizii a Curții Supreme de luni, și se reîntoarce în magistratură, scrie G4Media.

„Azi am câștigat și cel de al treilea dosar făcut de către Inspecția Judiciară în care am fost sancționat de CSM cu excluderea din magistratură. S-a constatat de către curtea supremă că nu meritam excluderea, ci doar o reducere a salariului. Am fost suspendat din funcție din data de 13 dec 2021 până azi, 24 aprilie 2023. Soluția de revenirea a mea în magistratură e definitivă. Mulțumesc colegilor judecători și procurori care m-au susținut financiar în această perioadă cruntă pentru mine! Mulțumesc prietenilor din mediul fizic și urmăritorilor din online care mi-au fost alături cu ieșiri publice și cu suport moral – a contat enorm!”, a scris Danileț pe Facebook.

Judecător la Tribunalul Cluj, Cristi Danileț a fost exclus din magistratură de CSM în decembrie 2021 pentru manifestări pe care le-ar fi avut pe mai multe reţele de socializare.

În mai 2022, Consiliul Superior al Magistraturii l-a exclus din magistratură pe judecătorul Cristi Danileț, pe motiv că a făcut politică prin participarea la activitatea unor ONG-uri din care făcea parte.

În iulie 2022, judecătorul Cristian Danileț a fost exclus pentru a treia oară din magistratură de către Secția pentru judecători a CSM în materie disciplinară, cu majoritate de voturi, pentru exercitarea funcției cu gravă neglijență.

În toate cele trei cazuri, judecătorul Cristi Danileț a câștigat definitiv în instanță, astfel că se poate întoarce în magistratură.

***