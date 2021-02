Josephine Payne, prima femeie la conducerea Ford România și a fabricii de la Craiova

de Adrian N Ionescu , 18.2.2021

Ford a anunţat joi numirea lui Josephine Payne (foto) în funcţiile de preşedinte Ford România şi de director general al fabricii Ford Craiova, începând cu 1 aprilie 2021.

Josephine Payne îl va înlocui pe Ian Pearson, care se va retrage din activitatea profesională, începând cu 1 mai 2021, după 31 de ani petrecuţi în cadrul Ford Motor Company, potrivit Agerpres.

Ian Pearson a condus fabrica Ford Craiova începând cu 1 martie 2018. Primul său rol la fabrica din Craiova l-a avut, însă, în 2011, atunci când a fost numit în funcţia de director al Uzinei de Producţie Motoare. În timpul mandatului său în Secţia de Motoare, Ian şi echipa sa au fost responsabili cu lansarea multipremiatului motor EcoBoost de 1.0L.

“Craiova va ocupa mereu un loc special în inima mea. Am petrecut aici, cumulat, aproape 6 ani alături de o echipă minunată şi sunt foarte mândru de ceea ce am realizat împreună. Sunt recunoscător că am avut şansa de a lansa, împreună cu echipa Ford Craiova, modelul Puma, care nu este doar primul vehicul hybrid fabricat aici, dar şi cel mai tehnologizat model pe care l-a produs România vreodată”, a declarat Ian Pearson.

Josephine Payne are peste 29 de ani de experienţă în domeniul producţiei şi ingineriei şi face parte din echipa Ford din 1991. În martie 2018, Josephine a venit în România de la Fabrica Dagenham din Marea Britanie şi a preluat aici conducerea Uzinei de Producţie Motoare din Craiova de la spaniolul Jaime Ortiz-Canavate.

Din septembrie 2020, Josephine Payne a preluat funcţia de assistant plant manager al Uzinei din Craiova, conducând echipa de producţie a vehiculelor din Craiova şi colaborând îndeaproape cu echipele Ford de la uzinele din Europa.

Începând cu 1 aprilie, Dan Ghirisan care lucrează în prezent ca manager Lansare Produse la Ford Craiova va fi numit assistant plant manager, în locul lui Josephine Payne.

“Este o onoare pentru mine să preiau acest rol şi să continui ceea ce a început Ian. Este, de asemenea, un adevărat privilegiu să fiu prima femeie care va conduce operaţiunile fabricii din Craiova. Mă bucur că voi lucra în continuare cu echipa deosebită pe care o avem aici în România, oferind produse excelente tuturor clienţilor noştri din întreaga lume şi ajutând împreună la crearea unui viitor mai bun”, a declarat Josephine Payne.

Ford Motor Company este o companie globală cu sediul la Dearborn, Michigan. Compania proiectează, produce, comercializează şi furnizează o gamă completă de maşini Ford, camioane, SUV-uri, vehicule electrificate şi vehicule de lux Lincoln, furnizează servicii financiare prin Ford Motor credit Company.

Ford Europa produce, comercializează şi oferă service pentru vehiculele sub marca Ford pe 50 de pieţe individuale şi are aproximativ 43.000 de angajaţi la facilităţile proprii şi asocierile în participaţiune consolidate şi aproximativ 58.000 dacă sunt luate în considerare entităţile neconsolidate. În plus faţă de Ford Motor credit Company, operaţiunile Ford Europa includ Divizia Ford de Relaţii cu Clienţii şi 14 unităţi de producţie (10 deţinute integral şi 4 asocieri în participaţiune neconsolidate). Primele maşini Ford au fost livrate în Europa în 1903, acelaşi an în care a fost fondată Ford Motor Company. Producţia europeană a început în 1911.