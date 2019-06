Johannes Hahn: Asistența financiară pentru Republica Moldova ar putea fi reluată la toamnă

de Iulian Soare , 19.6.2019

Asistenţa financiară pentru Republica Moldova ar putea fi reluată la toamnă, a declarat miercuri comisarul european pentru politică de extindere şi vecinătate, Johannes Hahn, aflat într-o vizită la Chişinău.

În cadrul unei conferinţe de presă pe care a susţinut-o alături de prim-ministrul Maia Sandu, oficialul european a declarat că Bruxelles-ul a prezentat încă de anul trecut fostului guvern condiţiile care trebuie îndeplinite pentru reluarea asistenţei financiare din partea Uniunii Europene (UE).

Johannes Hahn a salutat transferul paşnic de putere de la Chişinău şi a subliniat cât de importantă este în această perioadă lupta împotriva corupţiei.

Întrebat despre o posibilă aderare a Republicii Moldova la UE, Johannes Hahn a spus că acum Chişinăul trebuie să-şi concentreze atenţia pe problemele stringente pe care le are şi să beneficieze de toate oportunităţile pe care le oferă Acordul de Asociere.

La rândul său, premierul Maia Sandu a salutat reluarea dialogului politic dintre Chişinău şi Bruxelles. “Această atenţie a instituţiilor europene, mesajele care au venit au făcut posibilă rezolvarea paşnică a crizei politice prin care am trecut. Am decis să reluăm la modul cel mai serios dialogul politic între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Am vorbit despre dezoligarhizare, despre construirea instituţiilor independente, despre priorităţile de combatere a corupţiei. Astăzi ne-am propus să revenim la o conlucrare normală şi firească între Republica Moldova şi UE, am discutat despre restabilirea finanţării în contextul sprijinului bugetar. Am discutat despre necesitatea de obţinere a asistenţei tehnice, despre consultanţa pentru instituţiile publice. Ştim că aşteptările faţă de acest guvern sunt foarte mari, contăm foarte mult pe asistenţa partenerilor noştri europeni’‘, a declarat premierul Republicii Moldova.

Guvernul Pavel Filip și-a dat demisia, criza politică din Republica Moldova fiind depășită astfel. Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a salutat sâmbătă decizia Partidului Democrat din Moldova (PDM) de a se retrage de la guvernare în favoarea premierului Maia Sandu și a coaliției formate de Parlamentul ales în mod democratic.

”Solicităm reținere în această perioadă de tranziție. Statele Unite va continua să monitorizeze îndeaproape evoluțiile din Moldova și vor rămâne angajate să colaboreze cu toți moldovenii, pe măsură ce construiesc un viitor mai prosper și mai democratic”, se arată în comunicatul emis de instituție.