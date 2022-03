Aflat la Bruxelles, la Summitul NATO și la întâlnirea G7 organizată în marja evenimentului, președintele Jor Biden a declarat că aliații vor răspunde în cazul că Rusia va folosi arme chimice în Ucraina.

„Vom răspunde dacă intenţionează să le folosească. Natura răspunsului va depinde de natura a ceea ce va fi utilizat” – a declarat Joe Biden la întrebarea unui jurnalist, în cadrul conferinței de presă.

Ulterior, președintele SUA a povestit că la ultimele sale întâlniri cu Vladimir Putin s-a convins că liderul de la Kremlin nu se așteaptă ca statele occidentale să mai ia în serios democrația și spera, astfel, să le dezbine.

„M-am întâlnit cu Vladimir Putin în noiembrie și decembrie și am avut o conferință în Elveția la acea vreme și a fost la fel de clar pentru mine precum a fost pentru voi că intențiile lui erau foarte diferite de unele benigne.

Unul dintre lucrurile pe care a încercat să le facă, obiectivul lui predominant, și am vorbit despre asta de peste un an și jumătate, este să demonstreze că democrațiile nu pot funcționa în secolul 21, pentru că lucrurile se mișcă atât de rapid, necesită un consens și este prea dificil să obții un consens iar autocrațiile vor domina.

Chiar am pierdut mai multe state democratice, sunt mai puține acum decât erau acum 10 ani.” – a spus Joe Biden.

„Putin a pariat pe faptul că NATO va fi divizată. În urma discuţiilor mele cu el din decembrie şi ianuarie mi-a fost clar că el nu a crezut în coeziunea noastră. NATO nu a fost niciodată mai unită decât este astăzi. Putin primeşte exact opusul a ceea a intenţionat să aibă, drept consecinţă pentru invadarea Ucrainei. Am construit aceeaşi unitate cu Uniunea Europeană şi cu democraţiile din G7. ” a mai spus liderul SUA.

”Statele Unite s-au angajat să furnizeze Ucrainei peste 2 miliarde de dolari în echipament militar de când am devenit președinte. Sistemele antiaeriene, sistemele antiblindate, muniția și armele noastre merg în Ucraina în timp ce vorbesc. Și astăzi, anunț Statele Unite sunt pregătite să aloce peste 1 miliard de dolari în asistență umanitară pentru a ajuta milioane de ucraineni afectați de războiul din Ucraina.” – a declarat Joe Biden.

În ce privește discuțiile în cadrul G7, președintele american a declarat că problema care preocupă acum pe plan mondial este rezistența în fața unei crize alimentare provocată de războiul din Ucraina.

El a subliniat că Ucraina şi Rusia sunt ”grânarii” Europei şi au o pondere importantă pe piaţa mondială, cele două ţări însumând circa 30% din exporturile mondiale de grâu.

”Preţul sancţiunilor nu afectează doar Rusia. Afectează multe alte state, inclusiv ţările europene şi de asemenea ţara noastră (SUA)”, a declarat Biden după un summit extraordinar al NATO.

”Am avut o lungă discuţie în G7 (…) atât SUA – care este al treilea cel mai mare producător de grâu – cât şi Canada, care de asemenea este un mare producător. Şi am discutat împreună despre cum am putea creşte (producţia) şi livra mai rapid alimente (…) În plus, am vorbit să îndemnăm toate ţările europene şi pe toată lumea să pună capăt restricţiilor la export. Aşadar, suntem în curs de a stabili cu prietenii noştri europeni ce ar fi nevoie să facem pentru a tempera temerile despre crize de alimente”, a explicat preşedintele american.



Abonează-te la newsletter aici. Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.

***