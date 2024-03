Iulia Motoc a depus jurământul de judecător la Curtea Penală Internațională

Iulia Motoc a depus jurământul pentru funcția de judecător al Curții Penale Internaționale de la Haga, fiind pentru prima dată când un român reușește să acceadă la această instanță de judecată internațională.

„Este o mare onoare ca am depus jurământul astăzi la Curtea Penală Internațională. Sunt primul judecător român în această prestigioasa instanță internațională”,a scris judecătoarea Iulia Motoc pe pagina sa de Facebook.

Judecătoarea Iulia Motoc a fost aleasă cu o majoritate de peste două treimi a reprezentaților, a doua dintre cei șase judecători selectați.

În arhitectura internațională, funcția de judecător al Curții Penale Internaționale este echivalentă cu cea de Secretar general adjunct al ONU, iar din această perspectivă reușita judecătoarei Iulia Motoc reprezintă un nou obiectiv de excelență, atins, al reprezentării României pe scena globală.

Curtea Penală Internațională a fost instituită prin Statutul de la Roma, semnat în 1998 de 120 de state și intrat în vigoare în 2002, fiind responsabilă pentru judecarea crimelor împotriva umanității, crimelor de război, genocidului și crimelor de agresiune. Aceasta este instanță de judecată permanentă, alcătuită din 18 membri.

CV – Iulia Motoc

Iulia Motoc a fost judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului, expert în drept internațional și profesor universitar în cadrul Universității București. În urma mandatului său de 10 ani, încheiat în iulie 2023, cauzele României au scăzut de la 12000 la 4000. Prioritățile sale, așa cum au fost asumate, au fost legate de protecția persoanelor vulnerabile, respectiv violența împotriva femeilor, hărțuirea sexuală, violența împotriva copiilor, cazurile persoanelor cu dizabilități. În calitate de judecător CEDO a participat la soluționarea a 2500 de cauze, dintre care mai mult de 1500 au fost cauze de drept penal, prezidând peste 700 dintre ele.

Înainte de a-și începe mandatul la CEDO, a fost judecător la Curtea Constituțională a României, pentru o perioadă de trei ani, între 2010 și 2013.

Iulia Motoc a fost raportor special al ONU pentru Republica Democrată Congo și a prezidat o serie de organisme internaționale de experți, fiind vicepreședinte al Comitetului ONU pentru Drepturile Omului. În august 2021, ea a fost aleasă ca membru al Institutului de Drept Internațional. În octombrie 2013 a fost aleasă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Pe data de 18 decembrie 2013 a depus jurământul și a fost oficial desemnată judecător.

Totodată, potrivit sursei citate, în 2024 Iulia Motoc va fi primul profesor român invitat în ultimii 50 de ani să predea în cadrul Academiei de Drept Internațional de la Haga.

Între 2007 și 2013, Iulia Motoc a fost membră a prestigiosului Comitet al Drepturilor Omului ONU, având în 2012-2013 funcția de vicepreședinte al acestui organism cvasi-judiciar, creat de Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și primul său Protocol facultativ.

Între 2001 și 2004 a fost raportor special al Comisiei Drepturilor Omului a ONU, fiind primul reprezentant special ONU care a raportat Curții Penale Internaționale crime de război și crime împotriva umanității.

Începând cu 1996, Iulia Motoc a fost aleasa membru a Subcomisiei pentru Promovarea si Protecția Drepturilor Omului, organism al ONU de codificare a drepturilor omului; în perioada 2000-2001 a fost Președinte al acestui organism ONU.

Totodată, Iulia Motoc are o experiență de 28 de ani ca profesor universitar în țară și în străinătate predând de-a lungul timpului la universități prestigioase precum Yale University, New York University, Sorbona, Institutul European de la Florența, etc. și este autoarea a peste 80 de aticole, studii și cărți în domeniul dreptului internațional, drepturilor omului și dreptului european.

***