Ioana Mihăilă, propunerea USR PLUS pentru Ministerul Sănătății

de Vladimir Ionescu , 21.4.2021

Ioana Mihăilă (foto, 41 de ani)), medic endocrinolog și fost preşedinte PLUS Bihor, acum secretar de stat în Ministerul Sănătății, este propunerea pentru înlocuirea lui Vlad Voiculescu. Ea ar fi al 4-lea ministru al Sănătății din ultimul an, adică de la izbucnirea pandemiei de SARS-CoV-2.

Propunerea, votată în unanimitate de USR PLUS, a fost înaintată premierului Florin Cîțu.

„Prioritatea mea va fi rezolvarea crizei sanitare prin măsuri concrete care să vină în sprijinul spitalelor. Sunt medic și cunosc îndeaproape care este situația din spitale și cu ce se confruntă colegii mei de mai bine de un an. Au nevoie de soluții ferme și clare și asta îmi propun să fac, alături de colegii mei din minister – să venim în ajutorul lor, iar tot ce a fost făcut bun până acum va fi continuat.

Rămân consecventă angajamentelor pe care mi le-am asumat ca secretar de stat în Ministerul Sănătății: refacerea infrastructurii de sănătate, sprijinirea segmentului ambulatoriu și a medicinei de familie, precum și alocarea finanțărilor pe criterii obiective. Depolitizarea sistemului de sănătate va fi un punct esențial al mandatului meu”, a declarat Ioana Mihăilă, citată într-un comunicat de presă transmis de USR PLUS.

Aceasta a absolvit în 2005 Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, iar din 2006, timp de patru ani, a făcut stagii de pregătire în rezidenţiat pentru specialitatea Endocrinologie.

S-a plasat printre primii 100 de candidați pe țară la examenul național de rezidenția, iar în 2016 a promovat cu nota 10 examenul pentru obținerea gradului de medic primar.

Din 2011, a lucrat ca medic endocrinolog, iar din 2014 a fost coordonator medical la Clinica Medena.

În perioada 2018 – 2019, a fost coordonator al pregătirii pentru procesul de acreditare ANMCS – Clinica Medena.

Ea a candidat la ultimele alegeri locale pentru funcția de primar al municipiului Oradea, după doi ani de activitate politică:

”M-am implicat activ în politică în 2018, atunci când am avut certitudinea că direcţia în care se îndrepta România este total îndepărtată de valorile europene. Mi-am dat seama atunci că avem 2 opţiuni: fie plecăm din ţară, fie ne alăturăm oamenilor în care credem şi contribuim la schimbare. Am ales cea de-a doua variantă şi am aderat la organizaţia ”Platforma România 100”, iar apoi la Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate (PLUS)”, afirma Mihăilă anul trecut, înaintea alegerilor locale.

Ioana Mihăilă îl înlocuiește pe Vlad Voiculescu, care a fost demis în urmă cu o săptămână de premierul Florin Cîțu, acțiune ce a declanșat o criză majoră în coaliția de guvernare.