Interes mare al investitorilor internaţionali pentru prima emisiune de obligaţiuni Romgaz – CEO-ul companiei

Investitorii internaţionali au arătat un interes major pentru prima emisiune de obligaţiuni Romgaz de pe Bursa de Valori București, a declarat, marţi, Răzvan Popescu, CEO al producătorului de gaze naturale.

„Am făcut prima emisiune de obligaţiuni în cadrul unui program mai larg, de 1,5 miliarde de euro. A fost o muncă destul de titanică pentru a reface acest prospect. Colegii aveau experienţa prospectului de acţiuni de acum 11 ani, dar multe lucruri s-au schimbat de atunci. Ce mă bucură foarte mult este că aceste sume contribuie clar la dezvoltarea proiectului Neptun Deep şi la dezvoltarea celorlalte proiecte din cadrul companiei. Am avut rezultatele bune la nouă luni, cu o creştere a producţiei de hidrocarburi, chiar dacă Romgaz are prin strategie menţinerea producţiei la un nivel adecvat. Această creştere arată angajamentul pe care îl avem în asigurarea securităţii energetice a României. Ce am observat din această primă emisiune a fost interesul major pe care investitorii internaţionali l-au avut. Asta arată că, atât noi, Romgaz ca şi companie, proiectul Neptun Deep şi planurile de dezvoltare sunt apreciate şi faptul că acest consorţiu care a intermediat acest deal şi-a făcut treaba”, a declarat Răzvan Popescu, la evenimentul de listare a primei emisiuni de obligaţiuni Romgaz pe BVB, citat de Agerpres.

Acesta a adăugat că este important ca obligaţiunile Romgaz să fie tranzacţionate pe BVB, nu doar pe Bursa din Luxemburg, pentru a exista lichiditate pe plan local.

„Pentru noi este foarte important ca aceste obligaţiuni să fie tranzacţionate şi local, aici, să avem lichiditate, nu numai pe Bursa din Luxemburg. Anul acesta, prin majorarea de capital pe care am făcut-o, s-au emis nouă acţiuni gratuite la una deţinută, să ridicăm lichiditatea Romgaz în piaţă, să creăm o mai bună lichiditate, să impulsionăm cumva tranzacţionarea cu aceste titluri. Avem şi un market maker care deja este în piaţă de doi ani de zile şi creează această lichiditate. Avem premisele ca şi următoarele emisiuni să fie de succes. Am emis undeva la 4,77% şi în dimineaţa aceasta se tranzacţionau sub 4,5% obligaţiunile Romgaz, ceea ce arată şi un interes continuu al investitorilor şi lichiditate sporită”, a mai susţinut Răzvan Popescu.

Prima emisiune de obligațiuni corporative internaționale a Romgaz

SNGN Romgaz, cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România, a listat, marţi, prima sa emisiune de obligaţiuni corporative internaţionale, în valoare de 500 de milioane de euro, cu o maturitate de cinci ani şi o dobândă fixă de 4,75%. Obligaţiunile sunt dublu listate, respectiv la BVB şi la Bursa din Luxemburg.

Compania este, deja, admisă la tranzacţionare pe piaţa BVB şi a Bursei din Londra (LSE), iar acţionar principal este statul român, cu o participaţie de 70%.

Conform unui raport transmis, recent, BVB, profitul net consolidat al companiei s-a situat, în primele nouă luni ale acestui an, la 2,273 miliarde lei, în creştere cu aproape 5%, respectiv 104,96 milioane lei, faţă de cel din perioada similară din 2023.

În primele nouă luni din 2023, compania înregistrase un profit net consolidat de 2,168 miliarde lei.

Romgaz face explorare geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazifere, produce gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, depozitează subteran gaze naturale, efectuează intervenţii, reparaţii capitale şi operaţii speciale la sonde şi asigură servicii profesioniste de transport tehnologic.

În 2013 Romgaz şi-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător şi furnizor de energie electrică.

La data de 1 august 2022 Romgaz a devenit acţionarul unic al Romgaz Black Sea Limited (înfiinţată ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited), ca urmare a finalizării tranzacţiei de achiziţie şi transferul tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deţine 50% din drepturile dobândite şi din obligaţiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apă adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.

Directorul general al BVB: Listarea ajută un sector strategic

Listarea primei emisiuni de obligaţiuni Romgaz ajută un sector strategic al României şi validează atractivitatea companiilor româneşti în rândul investitorilor, a declarat, marţi, directorul general al BVB, Adrian Tănase.

„Acest deal (înţelegere, n.r.) ajută un sector strategic al României, care arată şi validează faptul că companiile româneşti sunt foarte atractive în rândul investitorilor instituţionali, atât străini, cât şi domestici. Ne bucură foarte tare succesul acestui deal. Cum am zis, din perspectiva acestei validări, este unul dintre cele mai mari deal-uri, dar cred că din zona non-financiar este cel mai mare deal pe care o companie non-financiară îl propune pieţei. Acesta face parte dintr-un program foarte mare, de 1,5 miliarde de euro, care finanţează un proiect foarte, foarte important – Neptun Deep, un proiect strategic al României”, a afirmat Tănase, în cadrul evenimentului de listare a primei emisiuni de obligaţiuni Romgaz pe bursa de la Bucureşti, citat de Agerpres.

Oficialul BVB a menţionat, totodată, că Romgaz este un pilon al dezvoltării pieţei de capital din România.

„O companie pe umerii căreia am fost promovaţi la statutul de piaţă emergentă de către FTSE Russell. Sperăm ca acest deal, împreună cu listarea Hidroelectrica de anul trecut, Guvernul să aibă acum confort total în ceea ce priveşte apetitul investitorilor pentru companiile de stat şi pentru deal-urile pe care dânşii le propun”, a spus şeful BVB.

